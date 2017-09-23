Порошенко ждет от Канады продолжения санкционного давления на Россию

Президент Украины Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Канаду встретился с министром иностранных дел этой страны Христей Фриланд. Стороны обсудили идею размещения миротворцев ООН в Донбассе, говорится на сайте Порошенко.

«Было также высказано ожидание, что Канада будет занимать принципиальную позицию и в вопросе санкционного давления на Москву, прежде всего в контексте будущего председательства в «большой семерке», — отмечается в сообщении.

Порошенко также поблагодарил Фриланд за личное участие в лондонской конференции по вопросам реформ на Украине, во время которой было объявлено о новых канадских проектах поддержки.