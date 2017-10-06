Рада приняла в первом чтении законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины утвердила в первом чтении законопроект Петра Порошенко «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». Законопроект поддержали 233 депутата при 226 необходимых.

В документе территории в Донецкой и Луганской областях называются «временно оккупированными». Законопроектом определяется сухопутная территория и внутренние воды, где пророссийская, по оценкам Киева, администрация осуществляет контроль. Оккупированными также признаются внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающие к оккупированной сухопутной территории, а также воздушное пространство на ней.

В документе действие России квалифицируются как «агрессия против Украины», а президенту предоставляется право на использование вооруженных сил для освобождения территорий востока страны.