Украинские военные оценили потери в случае начала войны

Украина передала США весь перечень вооружений, которые хотела бы получить, сообщил начальник генштаба ВС Украины Виктор Муженко. Как сообщает «Украинская правда», в списке средства воздушной разведки, противотанковые системы, системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). По его словам, уже проведены все переговоры, Вашингтону осталось принять решение.

До сих пор США поставляли Украине нелетальное оружие и снаряжение, в том числе разведывательные беспилотники Raven, приборы ночного видения, артиллерийские радары, бронированные внедорожники и обычные внедорожники Hummer. Летом 2017 г. новый спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что в Вашингтоне активно обсуждается возможность начать поставки на Украину оборонительного оружия, в том числе танков. 1 августа The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Пентагон представил план по поставкам на Украину оборонительных вооружений. По ее данным, план предполагает поставки противотанковых ракет, возможно Javelin, систем ПВО и других вооружений.

Говоря о возможности введения в Украину миротворцев, Муженко заявил, что это практически невозможно сделать через Совбез ООН. Он считает, что Россия как постоянный член совета может наложить вето на такую резолюцию. Еще одной проблемой он назвал вопрос, кто именно получит мандат на проведение миротворческой операции. По его словам, Россия не согласится на мандат НАТО, а Украина - на мандат ОДКБ. США и Канада готовы направить в Украину свой контингент, но неизвестно, согласится ли на это Россия, цитирует Муженко агентство УНИАН.

ВСУ готовы к силовому решению вопроса Донбасса, когда у них будут необходимые вооружения и системы управления, сказал также начальник генштаба. Однако он выразил сомнение, что к этому готово украинское общество. По словам Муженко, по расчетам военных, за десятидневную операцию с применением авиации Украина может потерять 10 000-12 000 человек, в том числе 3000 человек погибшими. На 2300 погибших военных приходится 10 000 мирных граждан, добавил Муженко. Как передает УНИАН, военные при этом подсчитали, что с учетом возможных сил обеих сторон в случае реализации силового сценария украинской армии хватит сил, чтобы адекватно реагировать не только на востоке страны, но и по всей границе с Россией.