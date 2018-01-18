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Титов собрал подписи для выдвижения в президенты

Бизнес-омбудсмен Борис Титов, выдвинутый Партией роста кандидатом в президенты России, собрал необходимое число подписей избирателей для выдвижения кандидатом в президенты. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам Титова, собрано 101 754 подписи. При этом ему было необходимо собрать как минимум 100 000 как представителю непарламентской партии.

Партия роста выдвинула Титова кандидатом в президенты в конце декабря. По его словам, избирательная кампания будет финансироваться за счет средств бизнеса.

В среду, 17 января, стало известно, что необходимое число подписей собрал и Григорий Явлинский. Пресс-секретарь «Яблока» уточнил, что уже есть 105 000 подписей, однако сторонники политика хотят увеличить их число до 150 000. Пока же ЦИК зарегистрировал только двух кандидатов в президенты – это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин.

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