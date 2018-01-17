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Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

Явлинский собрал необходимое число подписей избирателей для выдвижения кандидатом в президенты Андрей Гордеев / Ведомости

Григорий Явлинский собрал необходимое число подписей избирателей для выдвижения кандидатом в президенты, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

По закону представители непарламентских партий для участия в выборах главы государства должны представить Центризбиркому не менее 100 000 подписей избирателей. На данный момент штаб Явлинского собрал 105 000 подписей, сторонники политика намерены довести их число до 150 000, сказал Яковлев.

Важно перепроверить все подписи, чтобы к их качеству не могли придраться, как это было во время прошлой президентской кампании, подчеркнул пресс-секретарь. В 2012 г. основатель «Яблока» собрал более 2 млн необходимых на тот момент для регистрации кандидатом в президенты подписей. Однако ЦИК отказал Явлинскому в регистрации, найдя в подписных листах более 25% брака при допустимом значении в 5%. Представители «Яблока» настаивали, что Явлинский не был зарегистрирован по политическим причинам.

В начале января «Яблоко» попросило владельцев помещений, где идет сбор подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, предоставить места для сбора подписей и за Явлинского. Партия объясняет, что по закону о выборах все кандидаты обладают равными правами. Поэтому если помещения, где собирают подписи за Путина, не будут предоставлены сторонникам Явлинского для тех же целей, это будет использованием преимуществ должностного положения, что запрещено законом и является основанием для отказа в регистрации кандидату, считают в «Яблоке».

Действующему президенту для регистрации на выборах-2018 в качестве самовыдвиженца необходимо собрать 300 000 подписей. 16 января избирательный штаб Путина сообщил, что в поддержку кандидата собрано более 1 млн подписей.

ЦИК пока зарегистрировал двух кандидатов в президенты - это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Как представителям партий, представленных в Госдуме, им не пришлось собирать подписи для регистрации.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Григория Явлинского на президентских выборах 2018