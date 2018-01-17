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Елена Мухаметшина|Георгий Яшунский

Явлинский собрал подписи для выдвижения в президенты

Ведомости
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Григорий Явлинский собрал необходимое число подписей избирателей для выдвижения кандидатом в президенты, сообщил «Ведомостям» пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев.

По закону представители непарламентских партий для участия в выборах главы государства должны представить Центризбиркому не менее 100 000 подписей избирателей. На данный момент штаб Явлинского собрал 105 000 подписей, сторонники политика намерены довести их число до 150 000, сказал Яковлев.

Важно перепроверить все подписи, чтобы к их качеству не могли придраться, как это было во время прошлой президентской кампании, подчеркнул пресс-секретарь. В 2012 г. основатель «Яблока» собрал более 2 млн необходимых на тот момент для регистрации кандидатом в президенты подписей. Однако ЦИК отказал Явлинскому в регистрации, найдя в подписных листах более 25% брака при допустимом значении в 5%. Представители «Яблока» настаивали, что Явлинский не был зарегистрирован по политическим причинам.

В начале января «Яблоко» попросило владельцев помещений, где идет сбор подписей избирателей в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина, предоставить места для сбора подписей и за Явлинского. Партия объясняет, что по закону о выборах все кандидаты обладают равными правами. Поэтому если помещения, где собирают подписи за Путина, не будут предоставлены сторонникам Явлинского для тех же целей, это будет использованием преимуществ должностного положения, что запрещено законом и является основанием для отказа в регистрации кандидату, считают в «Яблоке».

Действующему президенту для регистрации на выборах-2018 в качестве самовыдвиженца необходимо собрать 300 000 подписей. 16 января избирательный штаб Путина сообщил, что в поддержку кандидата собрано более 1 млн подписей.

ЦИК пока зарегистрировал двух кандидатов в президенты - это лидер ЛДПР Владимир Жириновский и выдвинутый КПРФ Павел Грудинин. Как представителям партий, представленных в Госдуме, им не пришлось собирать подписи для регистрации.

Сбор подписей в поддержку выдвижения Григория Явлинского на президентских выборах 2018

Политика
Новости

Верховная Рада не поддержала разрыв дипломатических отношений с Россией

Ведомости
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Верховная Рада Украины не поддержала поправку о разрыве дипломатических отношений с Россией, передает «Интерфакс-Украина».

Соответствующую поправку, которая предлагает обязать кабинет министров разорвать дипотношения и отозвать все дипломатические учреждения с территории России, предложил внефракционный депутат Тарас Батенко. Инициативу поддержали 72 парламентария при необходимых для принятия 226 голосах.

«Мы приняли решение не включать в текст законы, которые имеют долгосрочное действие, поэтому эта правка, касающаяся дипломатических отношений, была отклонена,  заявил секретарь комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник (фракция «Блок Петра Порошенко»). – Пускай определяется Министерство иностранных дел, учитывая, прежде всего наш национальный интерес».

Поправка была внесена к президентскому законопроекту «об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях». В среду Рада продолжила рассмотрение законопроекта во втором чтении. Во вторник депутаты отказались признать самопровозглашенные ДНР и ЛНР террористическими организациями.

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Финансы
Новости

Минфин назвал криптофермы «лучшим подарком для девушек»

Ведомости
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Лучшим подарком для девушек вместо бриллиантов стали криптофермы. Об этом заявил замминистра финансов России Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме. «Я знаю, что лучший подарок сегодня для девушек - не бриллианты, а криптовалютные фермы», - сказал он.

Моисеев отметил, что в России поменялся взгляд на накопления. По его словам, новое поколение выбирает не бриллианты, а «новое и интересное». При этом замминистра финансов отметил, что эту ситуацию надо менять: «Мы будем делать все возможное, чтобы девушкам нравились больше бриллианты, а не криптовалютные фермы».

Ранее на Гайдаровском форуме Моисеев предположил, что ажиотаж вокруг криптовалют постепенно пройдет, а впоследствии этот актив будет использоваться узким кругом людей для привлечения небольшого количества денег. Он также отметил, что не верит в криптовалюты как в платежное средство.

Сегодня стоимость самой популярной криптовалюты - биткойна - опустилась ниже $10 000, согласно данным агрегатора Coindesk. Это произошло впервые с конца ноября, когда биткойн начал стремительный рост.

Что такое ICO и как оно работает

Политика
Новости

ВЦИОМ оценил число собирающихся прийти на президентские выборы россиян

Ведомости
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Не менее 70% россиян выразили готовность участвовать в выборах президента России в марте, еще 11% респондентов «скорее примут» участие в президентских выборах. Таковы данные опроса ВЦИОМа, который проводился с 11 по 15 января.

При этом 12% опрошенных затруднились дать ответ на вопрос о том, пойдут ли они на выборы.

Проголосовать за Владимира Путина готовы 73,2% россиян, за Павла Грудинина и Владимира Жириновского - по 6,1% от всех опрошенных соответственно. За Ксению Собчак готовы отдать голоса 1,2% россиян, за Григория Явлинского - 0,8%, за Бориса Титова - 0,3%.

«Неожиданное выдвижение Грудинина кандидатом в президенты от КПРФ привело к всплеску внимания к нему. Грудинин легко собрал исторический электорат коммунистов и сходу опередил в рейтинге такого столпа политической сцены, как Жириновский. Все это стало возможным благодаря широкому запросу на новые лица на левом фланге, законсервировавшемся уже длительное время назад», - приводятся в сообщении слова гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова. Также сыграла роль и самопрезентация Грудинина как «красного директора», предпринимателя, ориентированного на социальную сферу, считает Федоров.

По его словам, рейтинг Грудинина перестал расти спустя две недели после заявления о выдвижении его кандидатуры. Избиратели, узнав из СМИ больше информации о «коммунисте-миллиардере», стали сомневаться в том, можно ли ему доверять. Из-за этого рейтинг Грудинина начал стагнировать и теперь он «делит с Жириновским второе место», сказал Федоров.

В телефонном опросе ВЦИОМа принимали участие 5000 россиян в возрасте от 18 лет. Для данной выборки максимальный размер ошибки не превышает 1,4%.

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Бизнес
Новости

СКР нашел опровержение слов Родченкова о подмене допинг-проб

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) собрал дополнительные доказательства недостоверности показаний информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова о подмене проб мочи российских спортсменов во время Олимпиады-2014 в Сочи. Об этом говорится в сообщении СКР о ходе расследования дел о злоупотреблении полномочиями и уничтожении допинг-проб спортсменов в отношении Родченкова.

СКР сообщил, что допрос «более 700 спортсменов, тренеров, медицинских работников сборных команд России» не дал ни одного упоминания об использовании при подготовке к спортивным соревнованиям в 2013-2014 гг. запрещенных препаратов «и так называемого Родченковым стероидного коктейля «Дюшес».

Помимо этого СКР выяснил, что допинг-пробы 15 российских спортсменов, пожизненно отстраненных комиссией Освальда от Олимпиад по обвинению в применении допинга, поступали в сочинскую лабораторию в дневное время и передавались на исследование в пределах двух часов. «Таким образом, опровергнуты показания Родченкова, что пробы указанных российских спортсменов во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. после сбора хранились, а ночью происходила их замена на так называемые «чистые», и только якобы после замены они исследовались на наличие запрещенных препаратов», - пишет Следственный комитет.

СКР также не удалось получить никаких доказательств подмены проб в сочинской лаборатории в 2014 г. «Допрошенные сотрудники антидопингового центра, работавшие в сочинской лаборатории в 2014 г., предупрежденные об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, дали свидетельские показания, что никаких действий по подмене проб не совершалось», - говорится в сообщении.

Родченков в своем дневнике, исследованном комиссиями МОК и WADA, утверждал, что разрабатывал «коктейль» для членов олимпийской сборной с анаболическими стероидами и мартини, а также получал его от российских спортивных функционеров. Кроме того, он говорил, что в ФСБ России была разработана методика бесследного вскрытия и подмены допинг-проб. Показания Родченкова послужили главным основанием для отстранения российской сборной от Олимпиады-2018 в Пхенчхане.

Как отреагировали в России на отстранение сборной от Олимпиады

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Технологии
Новости

Биткойн опустился ниже $10 000

Ведомости
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Стоимость биткойна опустилась ниже $10 000. Об этом свидетельствуют данные агрегатора Coindesk. В 14.52 мск биткойн стоил $9962. Через некоторое время он прибавил в цене - на 15.33 мск биткойн стоил $10 566.

Однако, по данным Coinmarketcap, сегодня биткойн не опускался ниже $10 000. Пока минимальная стоимость составила $10 270.

Курс биткойна впервые превысил $10 000 в конце ноября. В декабре он продолжил расти. Максимальная стоимость биткойна достигала $20 000, согласно данным Coinmarketcap. Однако у Coindesk другие цифры: по данным площадки, исторический пик этой криптовалюты пришелся на $19 343.

Биткойн начал новый год с падение цены впервые за несколько лет - с 2015 г. На снижение цены самой популярной криптовалюты могли оказать влияние прогнозы экспертов, а также новости об ужесточении оборота криптовалют в некоторых азиатских странах.

Рыночные пузыри: от тюльпанов до биткойна

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Технологии
Новости

YouTube ужесточил правила монетизации контента

Ведомости
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Глобальный видеосервис YouTube объявил об ужесточении правил монетизации созданного пользователем контента - теперь для вступления в партнерскую программу для продажи рекламы на сервисе нужны не просмотры, а накопленная длительность просмотров видео и подписчики. Об этом владеющая YouTube компания Google сообщила в официальном блоге.

Согласно сообщению Google, в 2017 г. количество каналов с доходом более $100 000 выросло на 40%. В 2018 г. основная задача YouTube-сообщества — защитить интересы авторов от спамеров и имитаторов и сделать их доход более стабильным, заявила компания. Новые правила монетизации вводятся с 17 января - для участия в программе канал должен набрать 4000 часов просмотра за последние 12 месяцев и 1000 подписчиков. Ранее требования сводились к наличию 10 000 просмотров.

«20 февраля новые требования также вступят в силу для уже существующих каналов YouTube. Таким образом, льготные правила будут действовать в течение месяца. Однако по истечении этого времени владельцы каналов, у которых менее 4000 часов просмотра или 1000 подписчиков, больше не смогут получать доход от своих видео», - отмечает YouTube. «Конечно, эти изменения затронут значительное количество каналов. Однако 99% из них — это каналы, доход которых за прошлый год составил менее $100. При этом 90% из них за последний месяц заработали менее $2,5», - отмечает сервис.

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Бизнес
Новости

Оператор «Турецкого потока» начал строительство приемного терминала в Турции

Ведомости
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Оператор проекта строительства газопровода «Турецкий поток» – 100%-ная «дочка» «Газпрома» South Stream Transport B.V. – начала строительство в Турции приемного терминала для морского газопровода. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Контракт на строительство наземных трубопроводов и приемного терминала газа на северо-западе Турции South Stream Transport B.V. подписала с британской компанией Petrofac ранее. Сумма сделки составила 340 млн евро. Терминал должен быть готов не позднее декабря 2019 г.

«Турецкий поток» - газопровод из Анапского района Краснодарского края в западную часть Турции. Он пройдет по дну Черного моря. «Газпром» планирует по нему поставлять топливо в Европу. Общая стоимость строительства «Турецкого потока» оценивается в $6 млрд.

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

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Финансы
Новости

Нелегальными майнерами криптовалют в России займется валютный контроль

Интерфакс
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Органы валютного контроля займутся выявлением нелегальных майнеров криптовалют в России, сказал замминистра финансов Алексей Моисеев в кулуарах Гайдаровского форума. «Органы валютного контроля, потому что расчеты в Российской Федерации осуществляются только в национальной валюте. У нас та же самая ФНС является органом валютного контроля, как, впрочем, и Банк России, и ФТС, в зависимости от того, что это будет», - сказал Моисеев.

Пока добыча криптовалют в России законодательно не регулируется, но закон о цифровых активах должны принять в ближайшее время. Он в том числе определит правила майнинга криптовалют. В декабре 2017 г. Моисеев говорил, что майнинг в законе предполагается определить как предпринимательскую деятельность, т. е. майнингом смогут заниматься только юрлица и индивидуальные предприниматели. Всех майнеров ждет регистрация в интересах противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Площадки, где криптовалюту обменивают на привычные деньги, по мнению Минфина, должны получать лицензию.

Принципиальное решение о том, что государство возьмет под контроль выпуск и обращение криптовалют на территории России, было принято в октябре минувшего года по итогам совещания по криптовалютам у президента России Владимира Путина. В нем помимо министра финансов Антона Силуанова участвовали помощник президента Андрей Белоусов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина и ее заместитель Ольга Скоробогатова, а также генеральный директор компании Qiwi Сергей Солонин.

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Экономика
Новости

Bloomberg увидел готовность инвесторов вложиться в госдолг России в случае санкций

Bloomberg
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Санкции США в отношении российского госдолга обрадовали бы некоторых европейских инвесторов, однако маловероятны, пишет агентство Bloomberg. «Это подтолкнет американцев к вынужденным продажам, создавая прекрасные технические возможности, не воспользоваться которыми было бы преступно, если вы европейский инвестор, - говорит глава аналитического отдела Ashmore Group, управляющей активами развивающихся рынков на $65 млрд, Ян Ден. - Нам придется направить благодарность Дональду Трампу».

29 января выходит доклад американского минфина о потенциальных последствиях распространения санкций на рублевые гособлигации России, треть которых принадлежит нерезидентам. Хотя большинство управляющих фондами и аналитиков, опрошенных Bloomberg, не ждут от США такого ужесточения ограничений, некоторые европейские инвесторы готовы вложиться в высокодоходные бумаги в случае распродажи.

«Инвесторы, ориентирующиеся на сравнительную стоимость, купят на снижении рынка, как было и с бумагами ряда российских компаний, оказавшихся под санкциями несколько лет назад», - сказал Ден. Кроме того, инвесторы, от Ashmore до Amundi Asset Management, уверены, что ЦБ и Минфин России примут меры по сдерживанию рыночного падения. Регулятор не исключает покупку облигаций федерального займа для сглаживания негативных последствий в случае введения санкций, говорила в декабре председатель центробанка Эльвира Набиуллина. Кроме того, спрос на бумаги «всегда» есть со стороны локальных банков, отмечала она.

«Я думаю, что рынок пострадает в краткосрочной перспективе, но на определенном уровне это создаст возможности для покупки», - сказал Сергей Стриго, соруководитель подразделения по облигациям EM в Amundi в Лондоне.

Погоня за доходностью ОФЗ в прошлом году принесла инвесторам доход в 20% в долларовом выражении, что стало пятым лучшим результатом на развивающихся рынках, поскольку глобальная погоня за доходностью перевесила угрозу новых санкций. Падение инфляции до минимума в современной истории России сделало реальные ставки в стране одними из самых высоких на развивающихся рынках, что подстегнуло спрос на кэрри-трейд с рублевыми активами.

Если в докладе минфина США все же будут рекомендованы санкции в отношении российского госдолга, доходности могут подскочить в пределах 150 базисных пунктов, но спустя полгода рост сократится до 60 базисных пунктов, ожидает кредитный аналитик Manulife Asset Management Ричард Сигал. В то же время, «судя по опыту с первоначальными санкциями и падением цен на нефть, это станет возможностью для покупки», сказал он.

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Бизнес
Новости

В Якутии эвакуировали горняков с рудника «Алросы»

Ведомости
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На руднике «Удачный» «Алросы» в Якутии эвакуировали шахтеров из-за отключения электричества. Об этом сообщает «Интерфакс».

На смене находился 171 человек, более 60 сотрудников уже на поверхности, рассказали в компании. Пострадавших нет. По предварительным данным, отключилось электрооборудование, которым управляет ПАО «Якутскэнерго», сообщили в «Алросе». У работников «Алросы» нет к нему доступа, заверил представитель компании. Причины отключения электроэнергии устанавливаются, уточняет ГУ МЧС по республике Саха (Якутия).

Прокуратура республики уже начала проверку по факту аварии на руднике. В настоящее время частично восстановлено электроснабжение, говорится в сообщении ведомства.

Позднее «Алроса» сообщила, что все горняки эвакуированы на поверхность. 

«Алроса» продала часть коллекции бриллиантов «Династии»

Финансы
Новости

Минфин предсказал переход криптовалюты в «узкую нишу»

Ведомости
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Ажиотаж вокруг криптовалют постепенно пройдет и этот актив будет использоваться узким кругом людей для привлечения небольшого количества денег, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев на Гайдаровском форуме.

«Я считаю, что это очередная игрушка, которая найдет свою нишу через какое-то время, и ей будут заниматься только те люди, которые хотят этим заниматься. Кто-то, например, играет в танки, а кто-то не играет», - сказал Моисеев (цитаты по «Интерфаксу»). Он отметил, что согласен со словами премьер-министра Дмитрия Медведева, который во вторник на форуме высказал предположение о том, что в будущем криптовалюта может исчезнуть, однако технология блокчейн сохранится.

По словам Моисеева, «первоначальная прелесть» криптовалют, заключающаяся в анонимности транзакций, в скором времени исчезнет и власти найдут способы идентификации людей, совершающих сделки.

«Я думаю, что ниша, которую они займут, это ICO. Это удобный и недорогой способ привлечения небольшого количества денег, - полагает Моисеев. - Как в платежное средство я в это не верю». Он не согласился с тем, что транзакции в криптовалютах дешевле и быстрее. «В обычных электронных деньгах это быстрее, потому что не требуется валидация со стороны 50% плюс 1 голос всех валидаторов, которые находятся в этой системе», - объяснил он. Кроме того, у владельцев криптовалют отсутствует возможность пожаловаться в суд в случае претензий к транзакциям, указал Моисеев.

Минфин и Банк России подготовили законопроект о регулировании криптовалюты и в ближайшее время планируют внести его в Госдуму.

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Политика
Новости

Конституционный суд снизил штрафы для неплательщиков страховых взносов до 2017 года

Ведомости
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Суды, а также органы Пенсионного фонда и Фонда социального страхования могут применять санкции, предусмотренные законом о страховых взносах (с 1 января 2017 г. утратил силу в связи с переносом мер ответственности в Налоговый кодекс ) к деяниям, совершенным до этой даты только в случае, если размер штрафа меньше или равен штрафу, предусмотренному Налоговым кодексом. Во всех остальных случаях они должны руководствоваться нормами налогового законодательства. Об этом говорится в опубликованном сегодня постановлении Конституционного суда.

Поводом для проверки положений, регулирующих передачу налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование стал запрос Арбитражного суда города Москвы. В его производстве находится иск ООО «Проект» о признании недействительным решения Пенсионного фонда о привлечении его к ответственности как плательщика страховых взносов — на основании уже утратившей силу нормы, в то время как его должны были штрафовать по НК.

В своем решении Конституционный суд указал, что в данном случае действует общее правило: если после совершения правонарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется новый закон. Прежняя норма может применяться, но только к деяниям, совершенным в период ее действия, и только если предусмотренное ею наказание мягче, чем закрепленное новой нормой, или равно ей.

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