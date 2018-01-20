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Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по военизированным формированиям сирийских курдов в районе города Африн.

«В ответ на провокационные обстрелы террористов PYD/PKK (Партия демократического союза / Рабочая партия Курдистана. – «Ведомости») из приграничного района Африн ВС Турции в период с 19 по 20 января нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии», – сообщает турецкое агентство Anadolu.

В Генштабе ВС Турции заявили, что действия турецкой армии основаны на праве страны на самооборону. В ходе атаки уничтожены убежища и склады курдских подразделений.

Ранее минобороны Турции проинформировало о консультациях с Россией и США об операции в Африне. Турецкие СМИ сообщали, что Анкара готовит совместное с сирийской оппозицией масштабное наступление на вооруженные формирования курдов на севере Сирии. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 19 января рассказал о начале артиллерийских обстрелов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу опроверг сообщения о выводе российских военных наблюдателей из Африна в связи с военной операцией Турции.