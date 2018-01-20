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Турецкие военные обстреляли позиции курдов на севере Сирии

Ведомости
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Вооруженные силы Турции нанесли серию ударов по военизированным формированиям сирийских курдов в районе города Африн.

«В ответ на провокационные обстрелы террористов PYD/PKK (Партия демократического союза / Рабочая партия Курдистана. – «Ведомости») из приграничного района Африн ВС Турции в период с 19 по 20 января нанесли серию ударов по объектам террористов на севере Сирии», – сообщает турецкое агентство Anadolu.

В Генштабе ВС Турции заявили, что действия турецкой армии основаны на праве страны на самооборону. В ходе атаки уничтожены убежища и склады курдских подразделений.

Ранее минобороны Турции проинформировало о консультациях с Россией и США об операции в Африне. Турецкие СМИ сообщали, что Анкара готовит совместное с сирийской оппозицией масштабное наступление на вооруженные формирования курдов на севере Сирии. Министр обороны Турции Нуреттин Джаникли 19 января рассказал о начале артиллерийских обстрелов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в пятницу опроверг сообщения о выводе российских военных наблюдателей из Африна в связи с военной операцией Турции.

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Минобороны России объяснило атаку Турции на курдов действиями США

Ведомости
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США подтолкнули Турцию на военную операцию против курдов на севере Сирии, заявило Минобороны России.

«Основными факторами, способствовавшими кризисному развитию ситуации в данной части Сирии, стали провокационные шаги США, направленные на обособление районов с преимущественно курдским населением», – говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны считают, что крайне негативную реакцию у Анкары вызвало заявление Вашингтона о формировании «пограничных сил», а также «другие действия американцев по развалу сирийской государственности и поддержке вооруженных группировок боевиков».

«Бесконтрольные поставки Пентагоном современного вооружения проамериканским формированиям на севере Сирии, в том числе, по имеющимся данным ПЗРК (переносных зенитно-ракетных комплексов. – "Ведомости), способствовали быстрой эскалации напряженности в регионе и привели к проведению турецкими войсками специальной операции", – указывают в Минобороны.

Действия американской стороны ведут к срыву процесса мирного урегулирования и препятствуют межсирийским переговорам в женевском формате, полноценными участниками которых должны быть и курды, заключают в ведомстве.

Ранее Минобороны сообщило о выводе российских военных из зоны наступления турецких сил.

МИД России выразил озабоченность в связи с военной кампанией. Министр иностранных дел Сергей Лавров обсудил по телефону сложившуюся ситуацию с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Турция начала «антитеррористическую операцию» против вооруженных формирований курдов в сирийском Африне под названием «Оливковая ветвь» 20 января в 17.00.

Генштаб ВС Турции по состоянию на 18.30 отчитался об уничтожении в Африне 108 целей, относящихся к курдской партии «Демократический союз» (PYD).

Все убитые и раненые, доставленные в больницы Африна, являются боевиками курдских организаций, сообщили в штабе.

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Российские военные в Сирии покинули зону наступления турецких войск

Ведомости
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Российские военные передислоцированы из района сирийского Африна в связи с операцией турецких вооруженных сил против курдов, сообщает Минобороны.

«Для упреждения возможных провокаций, исключения угрозы жизни и здоровью российских военнослужащих оперативная группа Центра примирения враждующих сторон и военной полиции в районе Африна передислоцирована в район Телль-Аджар зоны деконфликтации Телль-Рифъат», указывают в военном ведомстве.

Командование российской группировки войск в Сирии приняло меры по обеспечению безопасности военнослужащих.

20 января турецкие военные в 17.00 начали «антитеррористическую операцию» против курдов в районе Африна на севере Сирии. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении зачистить территорию на всем участке турецко-сирийской границы.

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Москва выразила озабоченность в связи с военной операцией Турции

Ведомости
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Министерство иностранных дел России с озабоченностью восприняло информацию о начале операции турецких военных на севере Сирии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Генштаб вооруженных сил Турции 20 января сообщил об атаке на сирийских курдов в районе Африна в ответ на провокационные обстрелы боевиков сирийской курдской партии «Демократический союз».

«В Москве с озабоченностью восприняли эту информацию. Внимательно отслеживаем развитие ситуации», говорится в заявлении МИДа.

Россия придерживается последовательной позиции по урегулированию в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны, соблюдении норм Совбеза ООН и договоренностей о зонах деэскалации, отмечают в МИДе.

В этой связи российское внешнеполитическое ведомство призывает «противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность».

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале «антитеррористической операции» в сирийском Африне против курдов. Наступательная кампания под названием «Оливковая ветвь» стартовала в 17.00.

Военную поддержку Турции оказывают оппозиционные президенту Сирии Башару Асаду отряды «Свободной сирийской армии».

Командование турецкой армии заявило, что удары в Африне наносятся лишь по объектам террористов, при этом предпринимаются все возможные шаги для предотвращения ущерба мирному населению, сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Действия Турции в Африне основаны на нормах международного права, резолюциях Совбеза ООН по вопросам борьбы с терроризмом и статье 51-й Устава ООН о праве на индивидуальную или коллективную самооборону. Турция уважает территориальную целостность Сирии», – подчеркивается в заявлении Генштаба ВС Турции.

Российское командование в Сирии приняло меры безопасности в районе Африна в связи с турецким наступлением и передислоцировало оперативные группы Центра примирения и военной полиции в район Телль-Аджар, указывают в Минобороны России.

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Новости

МОК одобрил выступление сборных Южной и Северной Кореи на Олимпиаде под одним флагом

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил спортивным сборным Южной Кореи и КНДР выступать на Олимпийских играх под объединенным флагом, говорится в заявлении организации.

«Я уверен, что это будет очень эмоциональный момент не только для всех корейцев, но для всего мира», заявил президент МОК Томас Бах.

МОК аккредитовал на Олимпиаду 22 северокорейских спортсменов, они будут участвовать в трех видах спорта – фигурном катании, лыжных гонках и женском хоккее. Также посетить Игры смогут 24 официальных представителя и 21 журналист из КНДР.

Это первый случай в истории, когда сборные разных стран будут выступать на Олимпийских играх одной командой.

Зимние Олимпийские игры пройдут в южнокорейском городе Пхенчхан с 9 по 25 февраля 2018 г.

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Новости

Московское метро из-за морозов переведено на усиленный режим работы

Ведомости
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Службы московского метро переведены на усиленный режим работы в связи с ухудшением погодных условий, говорится в сообщении столичной подземки в Twitter.

Движение по всем линиям осуществляется в штатном режиме, уборка предвестибюльных территорий и лестничных сходов проводится чаще обычного.

Ночь с пятницы на субботу стала самой холодной в Москве с начала зимы, сообщал Гидрометцентр. Температура воздуха опускалась до минус 10,7 градуса. Высота снежного покрова к 9.00 в столице увеличилась до 15 см. С вечера пятницы в городе выпало 2 мм осадков.

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Политика
Новости

Китай обвинил США в нарушении своего суверенитета

Ведомости
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Китай выражает серьезное недовольство заходом эсминца США в территориальные воды страны и призывает прекратить подобные «провокации», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление представителя МИДа Лу Кана.

Вечером 17 января американский эсминец вошел в воды КНР в 12 морских милях от острова Хуанъянь без разрешения китайского правительства. ВМС Китая в соответствии с законом произвели в отношении судна проверку «свой-чужой» и сделали предупреждение, чтобы он покинул воды.

«Китай в этой связи выразил серьезное недовольство, намерен предпринять все необходимые действия для обеспечения своего суверенитета», — подчеркивают в МИДе.

«Мы решительно призываем США немедленно исправить их ошибку и прекратить подобные провокации, чтобы не нанести урон двусторонним отношениям, а также региональному миру и стабильности», — заявили в китайском внешнеполитическом ведомстве.

В минобороны Китая в свою очередь сообщили, что заход эсминца стал угрозой для авиации корабельного базирования и национальной безопасности страны.

Китай ведет споры с рядом стран Азиатско-Тихоокеанского региона из-за островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых обнаружены запасы нефти. США не признают претензии Китая и настаивают на своем праве свободного судоходства в районе.

Политика
Новости

Шойгу назвал дроны в руках террористов серьезной угрозой

Ведомости
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Использование боевиками беспилотных летательных аппаратов является серьезной террористической угрозой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 км, – сказал Шойгу. – Это очень серьезные угрозы» (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что террористические атаки с использованием беспилотников могут совершаться не только в Сирии, и выразил готовность делиться опытом по отражению таких нападений.

В ночь на 6 января российские военные отразили атаку дронов на базу Хмеймим в Сирии. В Минобороны заявили, что использованные террористами инженерные решения «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

20 января Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты стран. Документ расширяет двухстороннее военное сотрудничество государств.

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Политика
Новости

Таксист открыл стрельбу по пассажирам в центре Москвы

Ведомости
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В ночь на 20 января у станции метро «Маяковская» водитель машины открыл стрельбу из травматического оружия по пассажирам, сообщили ТАСС в пресс-службе московского МВД.

В полицию в 1.30 поступило сообщение о конфликте на 1-й Тверской-Ямской улице Москвы, в ходе которого водитель машины, предположительно из травматического оружия, ранил двух пассажиров, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшие обратились за помощью в медицинское учреждение. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства произошедшего.

Телеканал РЕН ТВ со ссылкой на очевидцев сообщал, конфликт произошел на бытовой почве. Пассажиры были в нетрезвом состоянии, и одного из них стошнило во время поездки, водитель потребовал от них выйти из машины и оплатить чистку салона. После завязавшейся перепалки таксист пять раз выстрелил в пассажиров из травматического пистолета.

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Правительство США приостановило работу из-за прекращения финансирования

Ведомости
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Американские федеральные ведомства в полночь с пятницы на субботу (8.00 мск) частично приостановили свою деятельность из-за прекращения финансирования в связи с истечением срока действия соответствующей резолюции, сообщает Reuters.

Проект новой резолюции на позднем заседании сената был заблокирован демократами, требовавшими включить в документ меры по защите от депортации нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте. Ранее действие соответствующей программы прекратил президент Дональд Трамп.

«Сегодня вечером они поставили политику выше национальной безопасности, семей военных, детей и служению американцам. Мы не будем вести переговоры о статусе нелегальных мигрантов, пока демократы удерживают наших законопослушных граждан из-за своих безрассудных требований», - говорится в заявлении представителя Белого дома Сары Сандерс.

Последний раз федеральные госорганы США приостанавливали работу на 16 дней в 2013 г. В случае прекращения финансирования ряд госслужащих отправляются в отпуска без сохранения оплаты, в то же время отвечающие за безопасность и внешнюю политику структуры продолжают работу.

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Цукерберг привлечет пользователей Facebook к оценке достоверности новостей

Ведомости
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Facebook для повышения достоверности и качества новостей в ленте опросит пользователей, каким источникам они доверяют больше всего, написал на своей странице основатель социальной сети Марк Цукерберг.

В рамках объявленной ранее новой политики Facebook количество непосредственно новостей и рекламы в ленте будет снижено с 5 до 4% в пользу сообщений от друзей.

В связи с тем что количество дезинформации в современном мире растет, отражаемые в Facebook новости теперь будет проверяться на предмет достоверности и информативности, сообщил Цукерберг

«Мы начинаем со следующей недели с проверенных источников», – сказал он. Команда Facebook решила, что наиболее объективно было бы предоставить оценку достоверности источников информации самим пользователям соцсети.

«В рамках наших текущих опросов качества мы теперь будем спрашивать людей, знакомы ли они с источником новостей, и если да, доверяют ли они этому источнику», – объяснил Цукерберг.

Некоторые СМИ пользуются доверием исключительно своих постоянных читателей, в то время как другим источникам доверяют более широкие слои общества, указал он.

Обновление сдвинет баланс новостей на Facebook в сторону источников, которым доверяет общество, отметил основатель соцсети.

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Политика
Новости

МОК сократил число допущенных на Олимпиаду атлетов из России

Ведомости
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Международный олимпийский комитет (МОК) сократил число допущенных на Олимпиаду российских атлетов с 500 до 389 человек. Об этом говорится на официальном сайте МОК. Причины их отстранения не объясняются, однако в МОК указывают, что более 80% спортсменов из предварительного списка не участвовали в Олимпиаде в Сочи.

Окончательный список атлетов из России, которые получат право участвовать в зимней Олимпиаде в Южной Корее, МОК обнародует до конца января. Список формирует комиссия под руководством бывшего министра спорта Франции Валери Фурнейрон, проверяющей спортсменов на необходимое количество допинг-тестов и отсутствие в прошлом нарушений антидопинговых правил.

В декабре 2017 г. МОК принял решение допустить российских атлетов до участия в Олимпиаде под нейтральным флагом. Причина – многочисленные случаи применения российскими спортсменами допинга в 2012-2015 гг.

Как мир готовится к Олимпиаде-2018

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