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Шойгу назвал дроны в руках террористов серьезной угрозой

Использование боевиками беспилотных летательных аппаратов является серьезной террористической угрозой, заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с главнокомандующим Вооруженными силами Мьянмы старшим генералом Мин Аунг Хлайном.

«В Сирии появился новый вид террористической угрозы – беспилотные летательные аппараты, дальность которых составляет более 100 км, – сказал Шойгу. – Это очень серьезные угрозы» (цитаты по «Интерфаксу»).

Министр подчеркнул, что террористические атаки с использованием беспилотников могут совершаться не только в Сирии, и выразил готовность делиться опытом по отражению таких нападений.

В ночь на 6 января российские военные отразили атаку дронов на базу Хмеймим в Сирии. В Минобороны заявили, что использованные террористами инженерные решения «могли быть получены только от одной из стран, обладающих высокими технологическими возможностями».

20 января Россия и Мьянма заключили межправительственное соглашение об упрощенном порядке захода военных кораблей в порты стран. Документ расширяет двухстороннее военное сотрудничество государств.