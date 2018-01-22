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Милонов внес в Госдуму законопроект о регистрации в соцсетях по паспорту

Депутат Виталий Милонов («Единая Россия») внес в Госдуму законопроект, запрещающий регистрацию в соцсетях без предъявления паспорта, лица младше 14 лет должны будут получить разрешение родителей. Документ размещен в электронной базе парламента.

Согласно предлагаемым поправкам в закон об информации, «при регистрации в социальной сети физическое лицо обязано предоставить в электронной форме документ, удостоверяющий личность».

При этом «регистрация в социальной сети несовершеннолетнего, не достигшего 14 лет, осуществляется его законными представителями - родителями, усыновителями или опекунами, которые должны предоставить в электронной форме свое письменное согласие на регистрацию». За нарушение этого требования предусматривается штраф в размере 3-5000 руб. для граждан и 30-50 000 руб. для должностных лиц.

Милонов ставит целью законопроекта, с одной стороны, оградить несовершеннолетних от «преступных посягательств на их жизнь, здоровье и нравственность» при пользовании интернетом, и в то же время «выступить действенным средством профилактики правонарушений, совершаемых самими несовершеннолетними».

В пояснительной записке автор напоминает о происшедших недавно актах насилия в школах, совершенных школьниками, «находящимися под влиянием соответствующих групп в социальных сетях».

Также парламентарий уверен, что законопроект помешает осуществлению провокаций в предвыборный период через анонимные аккаунты в соцсетях.

Ранее Милонов вносил законопроект, запрещающий регистрироваться в соцсетях лицам младше 14 лет. Профильный комитет Госдумы рекомендовал его отклонить.