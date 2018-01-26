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Кремль отказался от проверки информации о реэкспорте Россией угля КНДР

Администрация президента России не станет проверять и не доверяет сообщениям о реэкспорте угля из КНДР в другие страны через российские порты, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Не слушайте неназванные источники в разведслужбах, - сказал Песков (цитаты по "Интерфаксу"). - Мы не собираемся проверять [эти сообщения], не слышали никаких официальных заявлений на этот счет».

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия является ответственным членом международного сообщества и «выполняет международные правила и международные санкции».

Агентство Reuters со ссылкой на источники в трех западноевропейских разведслужбах и собеседника в спецслужбе США сообщило, что Северная Корея перевозила уголь в Россию, откуда он доставлялся в Южную Корею и Японию. В российском посольстве в Пхеньяне назвали эту информацию недостоверной.

Совбез ООН полностью запретил КНДР экспорт угля в августе 2017 г. в качестве санкционных мер против ядерной и ракетной программ страны.