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Посол США попросил о встрече с Дворковичем после его слов о прячущихся американцах

Посольство США в Москве обратилось в российский МИД с просьбой оказать содействие в организации встречи посла с вице-премьером Аркадием Дворковичем, сообщается на странице американской дипмиссии в Twitter.

«Буду рад встретиться в любое время», – приводится обращение американского посла Джона Хантсмана к Дворковичу.

Дипмиссия также опубликовала видеоролик, из которого следует, что Хантсман, ставший послом в России осенью 2017 г., уже встретился со многими российскими чиновниками. Среди них – министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, помощник президента Юрий Ушаков, а также патриарх Кирилл.

Американская дипмиссия также запросила встречи с председателем правительства Дмитрием Медведевым, первым вице-премьером Игорем Шуваловым, спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, руководителем президентской администрации Антоном Вайно, пресс-секретарем главы государства Дмитрием Песковым, директором ФСБ Александром Бортниковым, президентом Сбербанка Германом Грефом, исполнительным директором «Реновы» Виктором Вексельбергом и другими представителями власти и бизнеса, следует из видеоролика.

На проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме Дворкович ранее заявил, что представители США избегают диалога с членами российской делегации. «Это не Россия прячется от диалога, и Россия не закрыта. Американцы прячутся от нас в Давосе», – утверждал вице-премьер.