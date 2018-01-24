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Дворкович назвал бессмысленным обсуждение новых санкций с США

Американские власти не идут на контакт по вопросу нового пакета антироссийских санкций, рассказал вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью телеканалу НТВ в ходе Давосского экономического форума. «С нашими американскими коллегами что-либо обсуждать бессмысленно - да они и не идут на диалог. Может быть, боятся открытого диалога, потому что им особо нечего сказать», - отметил Дворкович.

По словам Дворковича, «европейским коллегам вся эта ситуация с санкциями давно не нравится, они просто проявляют так называемую солидарность и страдают от этого экономически». «Европа потеряла довольно много от координации своих санкций [с США] и наших ответных мер. Поэтому с европейскими коллегами мы это обсуждаем довольно живо. Другое дело, что они не готовы принимать какие-то консолидированные решения», - отметил вице-премьер.

Дворкович подчеркнул, что российская экономика адаптировалась к действующим санкциям. «Мы считаем их контрпродуктивными и бессмысленными. Но российская экономика восстановилась после падения предыдущих двух лет», - указал он.

В соответствии с принятым в прошлом году законом «О противодействии противникам США посредством санкций» к 29 января минфин США совместно с национальной разведкой и госдепом представит конгрессу доклад о потенциальном эффекте от расширения антироссийских санкций. В частности, обсуждается возможность запрета на приобретение российских гособлигаций. Кроме того, американским парламентариям представят так называемый кремлевский доклад со списком высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых в США считают приближенными к российскому руководству. В отношении фигурантов этого списка США могут ввести персональные санкции.

По данным Bloomberg, некоторые российские бизнесмены пытались заручиться помощью бывших чиновников минфина и госдепа, чтобы избежать попадания в санкционный список.

С 29 января также вступят в силу положения закона, согласно которым власти США смогут ввести ограничительные меры – вплоть до блокировки активов и запрета операций в долларах – в отношении любых компаний, заключивших существенные сделки с крупными российскими оборонными холдингами.