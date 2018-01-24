Госкомпаниям разрешили не публиковать информацию о закупках финансовых услуг

Полностью информацию не скрыть, но хоть что-то закрывается Александра Астахова / Ведомости

Освободив госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков из-за угрозы санкций, правительство продолжает закрывать их закупки. Теперь им разрешено не публиковать сведения о закупках финансовых услуг: банковских, страховых, о лизинге и сублизинге, займах и поручительствах, следует из распоряжения правительства. Это значительная часть их закупок. В первом полугодии 2017 г. госкомпании приобрели финансовых услуг на 1 трлн руб., следует из мониторинга Минфина, это 11% их заказа.

Распоряжение премьер-министра Дмитрия Медведева будет действовать до 1 июля, как и некоторые другие документы правительства, которые закрывают информацию о закупках. В ноябре оно разрешило госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок (на сайте Единой информационной системы) обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки – без данных о победителе. Сами контракты компании могут по своему усмотрению публиковать, но автоматический поиск закрывается. С 1 июля госкомпании будут освобождены от обязанности обнародовать такие данные уже по закону – вступают в силу поправки, принятые Госдумой в конце декабря.

Госкомпании смогут проводить конкурсы в бумажной форме, говорит директор по закупкам крупной госкомпании. Если предприятие берет кредит в банке, который находится в санкционном списке, то тоже рискует в него попасть, беспокоится он, лучше такую информацию не публиковать. Под санкциями уже находятся ВЭБ, Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Банк Москвы, ВТБ, Банк «Россия». Полностью эту информацию не скрыть, но хоть что-то закрывается, продолжает собеседник «Ведомостей». Риски взаимные – частный банк может пострадать, если будет кредитовать находящуюся по санкциями госкомпанию или сотрудничать с ней, говорит человек, близкий к другой госкомпании. Банки уже отказывались от обслуживания гособоронзаказа и крупных госконтрактов. В результате правительство решило, что эти функции возьмет на себя Промсвязьбанк.

По сути происходит обесценивание принципов открытости и публичности, говорит партнер «Яковлев и партнеры» Екатерина Смирнова. При таком подходе разумнее вовсе отменить закон о закупках госкомпаний и применять Гражданский кодекс и принцип свободы договора напрямую – каждый будет вправе самостоятельно решать, какую информацию делать публичной, замечает она.