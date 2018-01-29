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«Силовые машины» увидели «странную логику» в санкциях США

Ведомости
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Санкции США против «Силовых машин» незаконны и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в понедельник представитель «Силовых машин», комментируя включение компании в американский черный список. По его словам, основания, которыми руководствовался Вашингтон при введении ограничений, «являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности».

Представитель «Силовых машин» подчеркнул, что компания не имела никакого отношения к заключению контракта о поставке газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций и подала иск к контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению. Российской компании принадлежит 35% в совместном предприятии с Siemens «Сименс технологии газовых турбин». Оно выпустило для «Технопромэкспорта» газовые турбины, которые были поставлены в Крым вместо Краснодарского края, как предусматривалось контрактом. Все руководство совместного предприятия номинировано Siemens и все решения, в том числе о заключении контрактов, принимаются немецким концерном, отметил представитель «Силовых машин».

«При этом компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет», – подчеркнул он.

Представитель компании также назвал несоответствующим действительности утверждение минфина США о том, что руководство компании якобы публично поддерживало инфраструктурные проекты в Крыму. «Никаких заявлений представители "Силовых машин" по этому поводу вообще никогда не делали», – заверил он.

«Силовые машины» надеются, что американские власти «займут конструктивную позицию, объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции», сказал представитель компании.

Минфин США 26 января ввел санкции против «Силовых машин», структуры «Ростеха» «Технопромэкспорта» и его гендиректора, а также чиновников Минэнерго, которых Вашингтон считает причастными к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Ведомство объяснило, что «Силовые машины» попали в санкционный список, потому что владеют долей в производителе турбин, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма».

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Политика
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Пресс-секретарь Белого дома подтвердил срок публикации «кремлевского доклада»

Ведомости
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Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс подтвердила ожидаемую в понедельник (по местному времени) публикацию доклада минфина США о санкциях против России, передает «Интерфакс».

«Мы ожидаем публикацию доклада сегодня, и я советую вам обращаться в министерство финансов за деталями, касающимися этого дела», - уточнила она на брифинге.

Ранее Bloomberg со ссылкой на Белый дом сообщило, что «кремлевский доклад» будет опубликован в понедельник 29 января.

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Новости

Минобороны сообщило подробности о перехвате российским Су-27 самолета-разведчика США

Ведомости
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Минобороны России опровергает информацию американских СМИ о якобы небезопасном перехвате в понедельник, 29 января в небе над Черным морем российским истребителем Су-27 американского самолета-разведчика Р-3 Orion («Орион»).

29 января дежурными средствами контроля «над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства России», сообщили в пресс-службе Минобороны.

На перехват неопознанной цели был поднят истребитель Су-27. Российский истребитель приблизился к американскому самолету на безопасное расстояние и идентифицировал его. В частности, было установлено, что неопознанным объектом является самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е «Aries II» ВМС США.

Су-27 сопровождал самолет радиоразведки, не допуская нарушения им границы воздушного пространства России с соблюдением мер безопасности.

«После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства России, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования», - говорится в сообщении Минобороны. Внештатых ситуаций зафиксировано не было, полет Су-27 происходил в соответствии с международными требованиями.

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Политика
Новости

Замруководителя ФБР Эндрю Маккейб подал в отставку

Ведомости
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Первый замруководителя ФБР США Эндрю Маккейб, чью работу ранее раскритиковал американский президент Дональд Трамп, подал в отставку, передает NBCNews со ссылкой на источники.

По словам источника, Маккейба вынудили уйти в отставку раньше срока. Официально уйти в отставку Маккейб сможет только в марте, до этого он будет считаться сотрудником ФБР, однако выполнять свои обязанности он не будет. По мнению источника, он накопил большое количество дней отпуска.

В мае 2017 г. Трамп уволил с поста директора ФБР Джеймса Коми, Маккейб с мая по август 2017 г. был временно исполняющим обязанности директора бюро.

Как пишет CNBC, Маккейб будет в отпуске до марта, ему будет выплачиваться жалование, а после он выйдет на пенсию.

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Политика
Новости

В России планируют изменить принцип расчета МРОТа

Ведомости
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Профсоюзы, объединения работодателей и чновники правительства обсудят изменение принципа расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) в России. «Мы договорились, что будем рассматривать развитие динамики МРОТ на основе минимального потребительского бюджета», — сказал журналистам в понедельник руководитель Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) Михаил Шмаков после подписания в присутствии президента Владимира Путина генерального соглашения между профсоюзами, работодателями и правительством.

Ранее Путин объявил, что с 1 мая МРОТ будет полностью приравнен к прожиточному минимуму. Это решение в значительной степени принято с подачи профсоюзов, напомнил президент в понедельник. Но минимальный потребительский бюджет — совсем другой показатель (в отличие от прожиточного минимума), отметил Шмаков. В отличие от прожиточного минимума, минимальный бюджет рассчитывается, исходя из более высоких стандартов жизни человека. Кроме того, стороны соглашения будут вести переговоры о пересмотре состава потребительской корзины, на основе которой сейчас рассчитывается величина прожиточного минимума: «Мы договариваемся начать переговоры по пересмотру состава минимальной потребительской корзины, чтобы ее актуализировать применительно к нашим сегодняшним экономическим условиям жизни», — добавил Шмаков.

Возможные договоренности по этим двум пунктам «будут приближать нас к тому, чтобы работающий человек не был бедным», пояснил руководитель ФНПР. «Это, конечно, будет не завтра, но генеральное соглашение как раз ставит задачу, по которой мы будем вести переговоры», — предупредил Шмаков.

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Политика
Новости

Российский истребитель опасно сблизился с разведчиком США над Черным морем

Ведомости
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Телеканал CNN в понедельник, 29 января, сообщил об опасном сближении российского истребителя с самолетом-разведчиком ВМС США над Черным морем со ссылкой на несколько источников в ВМС.

По этой информации, сближение произошло над нейтральными водами - российский истребитель прошел на расстоянии менее 2 м (5 футов) от американского разведчика P-3 Orion. Действия российского самолета вынудили прервать разведывательную миссию, пишет CNN.

Последнее опасное сближение российских и американских самолетов над Черным морем произошло в ноябре 2017 г. Тогда российский Су-30 на форсаже пересек курс американского P-8A Poseidon, что привело к сильной тряске разведывательного самолета в спутном следе. Минобороны России тогда подтвердило перехват, назвав «профессиональными» действия российских пилотов. Командующий 4-й армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Виктор Севостьянов тогда сказал «Красной звезде», что российские пилоты «помогли американским коллегам избежать международного скандала», который возник бы в случае нарушения «Посейдоном» российской границы.

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Политика
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Суд арестовал соратника Навального Ляскина на 15 суток

Ведомости
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Перовский суд Москвы признал виновным в повторном нарушении правил проведения митинга соратника оппозиционера Алексея Навального - Николая Ляскина. Суд назначил ему наказание в виде 15 суток административного ареста, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Мне дали 15 суток за твит», - написал в Twitter Ляскин. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАПГ.

В воскресенье, 28 января, полицейские задержали Ляскина в маршрутке. Он ехал на Тверскую улицу, где должна была состояться несанкционированная акция протеста. Ляскина доставили в ОВД «Измайлово», в отношении него составили протокол об административном правонарушении.

Согласно этому документу, Ляскин разместил на своей странице в микроблоге Twitter ссылку на видеоматериал с участием Навального. Размещенный твит был доступен для всех пользователей соцсети. По мнению суда, тем самым Ляскин «активно призывал участвовать в несогласованной акции "Забастовка избирателей"».

Помимо Ляскина к 15 суткам административного ареста приговорили координатора московского штаба Навального Сергея Бойко. Симоновский суд Москвы признал его виновным по такой же статье - ст. 20.2 КоАП. На 1000 руб. оштрафована ведущая новостей «Навальный Live» Елена Малаховская. Ее обвинили в неповиновении требованиям полиции (ст. 19.3 КоАП).

Как прошла «забастовка избирателей» в Москве

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Финансы
Новости

Руководитель ФТС подтвердил начало отслеживания покупок россиян за границей

ТАСС
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Федеральная таможенная служба (ФТС) России подтвердила ввод новой системы отслеживания ввоза незадекларированных товаров с конца 2017 г.

«Успехи правоохранительного блока ФТС России по пресечению ввоза через авиагавани страны незадекларированных дорогостоящих товаров стали результатом заработавшей с конца 2017 г. системы систематизации информации, контроля и реагирования. Эта постоянно действующая теперь система выстроена в том числе и с помощью наших коллег из-за рубежа», - сказал сегодня руководитель службы Владимир Булавин.

Как писали «Ведомости», таможня стала оперативно узнавать о дорогих покупках россиян за рубежом благодаря заработавшей в ноябре - декабре системе усиленного контроля. Информацию о дорогих покупках таможенники получают из-за границы по двум каналам: через систему tax free и от зарубежных правоохранителей. Оба канала полностью заработали в ноябре – декабре.

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Политика
Новости

Собчак собирается обсудить антироссийские санкции с американскими чиновниками

РИА Новости
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Телеведущая Ксения Собчак рассказала о том, что до выборов собирается побывать в США и встретиться с высокопоставленными американскими чиновниками. По ее словам, она хочет обсудить с ними антироссийские санкции, передает РИА «Новости».

Как пояснила Собчак, точного решения по поводу поездки еще не принято. «На 90% я думаю, что поездка состоится. До выборов», - отметила она в интервью Владимиру Познеру на Первом канале. Во время поездки в США у Собчак, скорее всего, будет запланировано несколько встреч с американскими чиновниками и конгрессменами.

Собчак считает, что «нельзя наказывать» россиян за действия «отдельных чиновников». «Мне кажется, это очень важная миссия — показать, что в России есть люди, которые хотят эти отношения налаживать», — сказала она, добавив, что не является инициатором данных встреч. «Ко мне поступило огромное количество приглашений от тех людей, которые там являются экспертами, занимаются Россией», — сказала Собчак, не назвав фамилии приглашавших ее лиц.

Как Собчак агитирует против Путина

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Финансы
Новости

Bloomberg сообщил о переговорах Сбербанка о продаже Denizbank

Bloomberg
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Сбербанк обсуждает продажу турецкого Denizbank с арабскими банками, в том числе с крупнейшим дубайским банком Emirates NBD, сообщило сегодня агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации Reuters, заинтересованность в покупке проявили и банки из Китая. Переговоры находятся в начальной стадии и могут не закончиться сделкой, сказали источники.

Сбербанк, который с 2014 г. находится под санкциями США и Евросоюза, купил Denizbank, турецкую «дочку» Dexia SA, за 2,8 млрд евро в 2012 г. На конец сентября Denizbank был на девятом месте по размеру активов среди кредитных организаций Турции. О намерении Сбербанка продать Denizbank известно с 2016 г.

Emirates NBD, Denizbank и Cбербанк отказались от комментариев.

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Политика
Новости

Минобороны приняло на вооружение четыре новых автомата

Ведомости
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Минобороны приняло на вооружение четыре новых образца стрелкового оружия - автоматы Калашникова Ак-12, Ак-15 и автоматы производства завода им. Дегтярева АЕК-971 и АЕК-973, передает РИА «Новости».

АЕК-971 и АЕК-973 имеют лучшие показатели при стрельбе из неустойчивого положения. Данное стрелковое оружие рекомендовано для различных спецподразделений. В свою очередь продукция концерна «Калашников» подходит для общевойсковых частей и подразделений. Главное преимущество данного оружия в его простоте и надежности.

Ранее в Минобороны говорили, что одна из моделей автомата АК-12, АК-15 и АЕК-971 по результатам испытаний будет одобрена для оснащения боевой экипировки «Ратник». Ожидается, что к 2020 г. все военнослужащие Сухопутных войск Вооруженных сил России будут обеспечены данными комплектами экипировки.

Какие разработки показали Путину на военной выставке

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Политика
Новости

Волкер рассказал Суркову о досаде Вашингтона в связи с позицией России по Украине

Ведомости
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Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сегодня оценил последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым, прошедшие в Дубае 26 января, как «открытые» и «конструктивные». В то же время он указал, что конкретных решений принято не было. «На данный момент у нас нет даты для следующей встречи», - отметил он.

«В прошлый раз, когда мы встретились в Белграде [в октябре 2017 г. ], это был небольшой шаг назад... Но в этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях более широкого мандата [возможного миротворческого контингента] по поддержанию мира на более обширной территории», - сказал Волкер в понедельник в ходе телефонного брифинга.

Тем не менее, указал спецпредставитель США, он довел до сведения российской стороны разочарование США позицией России по Донбассу. «Первая часть [переговоров] заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс», - сказал Волкер.

Далее речь зашла о вопросах, требующих «немедленной» работы. Представитель США упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе с целью «способствовать коммуникации» между Россией и Украиной и определение статуса российских офицеров на украинской территории. Волкер констатировал, что «украинская сторона будет обязана предпринять все шаги, сделать то, что полагается в рамках минских соглашений».

Во время брифинга Волкер напомнил, что позиция США состоит в размещении миссии ООН на всей территории Донбасса, «в том числе на границе с Россией», для проведения выборов в регионе. Однако конкретных сроков и механизмов он не назвал.

Как ранее сообщал «Интерфакс», Сурков и Волкер не пришли на встрече в Дубае к единой позиции относительно принятого Украиной закона о реинтеграции Донбасса. «Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось», - сказал источник.

МИД России ранее заявил, что закон о реинтеграции Донбасса противоречит минским соглашениям и дает украинскому президенту Петру Порошенко «неограниченные, близкие к диктаторским, полномочия на подавление инакомыслия и недовольства». В законе не упоминаются минские соглашения, неподконтрольные территории Донбасса и Крыма называются оккупированными Россией, а вместо «антитеррористической операции» (АТО), которую Украина ведет против повстанцев, устанавливается порядок военной операции в Донбассе, которой руководит президент. Закон также ввел понятие «российской агрессии».

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Бизнес
Новости

Новый гендиректор easyJet снизил себе зарплату ради гендерного равенства

Ведомости
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Новый гендиректор британского лоукостера easyJet Йохан Лундгрен принял решение сократить собственную зарплату, чтобы уравнять ее с вознаграждением своей предшественницы на этом посту Каролин МакКолл. Таким образом Лундгрен решил выступить против гендерного разрыва при оплате труда, передает Reuters. В результате зарплата Лундгрена снизится с 740 000 ($1,04 млн) до 706 000 фунтов стерлингов ($994 350).

«Я попросил правление уменьшить мою зарплату, чтобы она соответствовала зарплате Каролин, когда она работала в easyJet», - пояснил Лундгрен. По его словам, easyJet стремится предоставлять равные возможности и зарплату женщинам и мужчинам.

Как сообщили в easyJet, мужчины в компании в среднем зарабатывают вдвое больше женщин, но это обусловлено тем, что 94% пилотов компании являются мужчинами. При этом ставки оплаты в компании одинаковы для мужчин и женщин, однако пилотам платят больше, чем другим сотрудникам. EasyJet заверила, что стремится привлечь больше женщин в качестве пилотов. Компания хочет к 2020 г. иметь в штате до 20% пилотов-женщин.

О назначении Йохана Лундгрена на пост CEO easyJet было объявлено в конце прошлого года. Бывший руководитель перевозчика Каролин МакКолл стала исполнительным директором телекомпании ITV.

На предыдущем месте работы - в туристической группе TUI - Лундгрену выплатили по итогам года 875 000 евро ($1,09 млн).

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