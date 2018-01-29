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«Силовые машины» увидели «странную логику» в санкциях США

Санкции США против «Силовых машин» незаконны и противоречат нормам Всемирной торговой организации (ВТО), заявил в понедельник представитель «Силовых машин», комментируя включение компании в американский черный список. По его словам, основания, которыми руководствовался Вашингтон при введении ограничений, «являются надуманными и абсолютно не соответствуют действительности».

Представитель «Силовых машин» подчеркнул, что компания не имела никакого отношения к заключению контракта о поставке газовых турбин Siemens в Крым в обход санкций и подала иск к контрагентам из-за отгрузки турбин не по назначению. Российской компании принадлежит 35% в совместном предприятии с Siemens «Сименс технологии газовых турбин». Оно выпустило для «Технопромэкспорта» газовые турбины, которые были поставлены в Крым вместо Краснодарского края, как предусматривалось контрактом. Все руководство совместного предприятия номинировано Siemens и все решения, в том числе о заключении контрактов, принимаются немецким концерном, отметил представитель «Силовых машин».

«При этом компании Siemens органами власти США не предъявлено никаких претензий и она не включена в санкционный список. Не правда ли, странная логика? Видимо, наказана должна быть российская компания, даже если она к этому никакого отношения не имеет», – подчеркнул он.

Представитель компании также назвал несоответствующим действительности утверждение минфина США о том, что руководство компании якобы публично поддерживало инфраструктурные проекты в Крыму. «Никаких заявлений представители "Силовых машин" по этому поводу вообще никогда не делали», – заверил он.

«Силовые машины» надеются, что американские власти «займут конструктивную позицию, объективно разберутся в ситуации и снимут необоснованные санкции», сказал представитель компании.

Минфин США 26 января ввел санкции против «Силовых машин», структуры «Ростеха» «Технопромэкспорта» и его гендиректора, а также чиновников Минэнерго, которых Вашингтон считает причастными к поставке газовых турбин Siemens в Крым. Ведомство объяснило, что «Силовые машины» попали в санкционный список, потому что владеют долей в производителе турбин, а руководитель компании «публично заявлял о своей поддержке инфраструктурных проектов Крыма».