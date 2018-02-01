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Россия попросит МОК подумать о приглашении оправданных атлетов на Олимпиаду

Олимпийский комитет России (ОКР) считает справедливым решение Спортивного арбитражного суда (CAS), который снял санкции Международного олимпийского комитета (МОК) с 28 российских спортсменов, ранее пожизненно отстраненных от участия в Олимпийских играх.

«При этом важно понимать, что решение CAS не обязывает Международный олимпийский комитет выдать оправданным спортсменам приглашения на Игры в Пхенчхан», — сказала руководитель правового управления ОКР Александра Бриллиантова порталу teamrussia.pro.

По ее словам, в ближайшее время представители спортсменов, ОКР и адвокаты проведут совещание, чтобы определить дальнейшие юридические шаги для защиты прав российских олимпийцев. «Но первое, что мы должны сейчас сделать, это направить обращение в МОК с просьбой рассмотреть вопрос о приглашении на игры в Пхенчхан тех спортсменов, которые прошли олимпийский отбор и в отношении которых есть положительное решение CAS», — подчеркнула Бриллиантова.

В четверг CAS сообщил, что удовлетворил жалобы 28 российских олимпийцев на пожизненное отстранение от Олимпиады. Апелляции еще 11 спортсменов удовлетворены частично (пожизненная дисквалификация заменена на отстранение от Игр-2018).

Решение CAS не гарантирует реабилитированным спортсменам участие в Олимпиаде в Пхенчхане, поскольку решение по этому вопросу принимает МОК. В прошлом году МОК отстранил российскую сборную от Олимпиады в Пхенчхане, разрешив участвовать в Играх лишь отдельным спортсменам в нейтральном статусе. Решение по каждому олимпийцу принимается индивидуально.

В МОК выразили сожаление в связи с решением CAS оправдать российских спортсменов и заявили, что снятие санкций с этих олимпийцев не дает им никаких привилегий.