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Песков не увидел повод для беспокойства в «Искандерах» под Калининградом

Размещение вооружений или военных соединений на российской территории - это «исключительно суверенный вопрос российской территории». Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на просьбу прокомментировать сообщение о том, что размещение в Калининградской области ракетных комплексов «Искандер» вызвал беспокойство у руководства соседних стран.

Москва «никогда никому не угрожала и не угрожает», заявил Песков. «Но, естественно, Россия имеет такое суверенное право [размещать вооружения на своей территории. - Ведомости]. И поэтому вряд ли это должно быть поводом для беспокойства кого-то».

В понедельник, 5 февраля, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис сообщил, что Россия размещает ракетные комплексы «Искандер» в Калининградской области для постоянного нахождения. Литовский министр отметил, что раньше такие комплексы уже размещались в регионе - но временно, для учений. В свою очередь президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что размещение «Искандеров» в Калининградской области «означает угрозу не только Литве, но и половине государств Европы», (цитата по агентству Delfi).

Информацию о размещении «Искандеров» подтвердил председатель комитета Госдумы по обороне, бывший командующий Воздушно-десантными войсками, Владимир Шаманов. Он назвал это ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях. На вопрос, следует ли этим странам беспокоиться, Шаманов ответил: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».