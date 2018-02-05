Политика

Новости

Владимир Шаманов подтвердил размещение «Искандеров» под Калининградом

Бывший командующий Воздушно-десантными войсками, председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов подтвердил, что Россия разместила оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» в Калининградской области.

О выгрузке «Искандеров» в порту Калининграда сегодня заявил министр обороны Литвы Раймундас Кароблис. О том, что в Калининградской области создана инфраструктура для развертывания комплекса «Искандер-М», на минувшей неделе сообщил командир дислоцированной в регионе 152-й ракетной бригады Анатолий Городецкий.

«Разместили мы, и что теперь?» - сказал Шаманов. Председатель комитета отметил, что размещение комплексов «Искандер» в Калининградской области является ответом на размещение военных объектов на сопредельных территориях. Отвечая на вопрос, следует ли этим странам бояться размещения «Искандеров», В.Шаманов сказал: «Им нужно всего бояться, потому что размещение иностранной инфраструктуры автоматически попадает в перечень ударов, подлежащих первоочередному уничтожению».

Комплексы «Искандер-М» получит 152-я гвардейская ракетная бригада (г.Черняховск, Калининградская область). Там уже развернуты новые системы ПВО - С-400, а также береговые комплексы противокорабельных ракет «Бал» и «Бастион». ОТРК «Искандер-М» способен поражать цели на дальности до 500 км. Таким образом, в зону обстрела комплекса из Калининградской области попадает вся территория Польши.

Впервые о возможности развертывания комплекса «Искандер-М» в Калининградской области в ответ на разворачивание систем противоракетной обороны (ПРО) США в Польше и Чехии еще по плану администрации президента Джорджа Буша-младшего заявил в 2008 г. занимавший тогда пост президента Дмитрий Медведев. С тех пор поменялся план развертывания американской ПРО – вместо предлагавшихся при Буше ракет GBI в Польше разворачивается менее мощная система «Иджис» с ракетами SM-3, заимствованная с корабельных систем.