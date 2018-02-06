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Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты

Президент России Владимир Путин, который баллотируется в президенты, получил удостоверение зарегистрированного кандидата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

Во вторник, 6 февраля, ЦИК принял единогласно решение зарегистрировать Путина кандидатом на президентские выборы. Удостоверение передали его доверенному лицу Сергею Кабышеву, сообщало «РИА Новости». Он уточнил, что передаст Путину его в этот же день. «Конечно, удостоверение кандидата было передано президенту», - сказал Песков (цитата по ТАСС).

Антон Денисов / РИА Новости Удостоверение кандидата в президенты Владимира Путина

ЦИК также отметил, что у Путина самый низкий среди всех кандидатов процент брака подписей избирателей. Недействительными признали лишь 232 подписи (0,39%). Всего штаб действующего президента собрал более 1,6 млн подписей при необходимых 300 000.

Путин объявил о намерении участвовать в президентских выборах президента в начале декабря. Заявление он сделал на встрече с работниками завода ГАЗ. Чуть позже он сообщил, что будет баллотироваться как самовыдвиженец. Пока он не рассказывал подробно о своей предвыборной программе, однако отмечал, что она есть.

Как выглядит миллион подписей в поддержку Путина