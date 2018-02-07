Олимпийцев из Ирана из-за санкций оставят без подарков от Samsung
Организаторы Олимпийских игр в Пхенчхане из-за санкций Совета безопасности ООН не будут дарить иранским спортсменам смартфоны Samsung, сообщает агентство «Ренхап».
Корейская компания Samsung Electronics является всемирным партнером Международного олимпийского комитета (МОК). На Играх в Пхенчхане Samsung подарит всем спортсменам и сотрудникам МОК смартфоны Note 8 Olympic Edition с предустановленными на экран «обоями» в олимпийской тематике и приложением с дополнительной информацией об Олимпиаде.
Четверо иранских олимпийцев не получат смартфоны Samsung, потому что это может нарушить резолюцию Совбеза ООН, которая запрещает поставлять в Иран предметы роскоши.