Олимпийцев из Ирана из-за санкций оставят без подарков от Samsung

Технологии

Новости

У газеты The Los Angeles Times сменится владелец

Американский бизнесмен Патрик Хуан Синьсян купит у компании Tronc Inc. газеты The Los Angeles Times и The San Diego Union-Tribune. Об этом говорится в статье на сайте LAT. По данным источников издания, переговоры близки к завершению, сумма сделки может составить $500 млн.

Первой о переговорах сообщила газета The Washington Post.

The Los Angeles Times была основана в 1881 г., ее тираж составляет от 450 000 до 650 000 экземпляров. В последние годы издание сталкивалось с финансовыми трудностями. В январе сотрудники LAT объявили о создании профсоюза, чтобы остановить сокращение штата и добиться повышения зарплаты.

Состояние Патрика Хуана Синьсяна, по данным Bloomberg Billionaires Index, составляет $8,6 млрд. Представители миллиардера отказались комментировать информацию о готовящейся сделке.