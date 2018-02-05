МОК отказался пригласить на Олимпиаду-2018 оправданных россиян

Решение спортивного арбитража не сняло с них подозрений в употреблении допинга

МОК отказался допустить к участию в Олимпиаде в Пхенчхане 15 россиян Jae C. Hong / AP

Пятнадцать россиян, оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) по делу о нарушении антидопинговых правил, не смогут принять участие в Олимпиаде в Пхенчхане. Такое решение приняла комиссия Международного олимпийского комитета (МОК) под руководством председателя Независимой организации антидопингового тестирования (ITA), экс-министра спорта Франции Валери Фурнейрон. Об этом сообщается на сайте МОКа.

В сообщении подчеркивается, что комиссия рассмотрела кандидатуру каждого спортсмена, но в итоге посчитала, что решение CAS не сняло с них подозрений в употреблении допинга и не предоставило достаточно доказательств их чистоты. Мотивировочную часть своего решения CAS пока что не обнародовал, отметил МОК.

В олимпийском комитете также отметили «наличие дополнительных элементов и/или доказательств», которые комиссия Дениса Освальда, перепроверявшая допинг-пробы спортсменов, не смогла рассмотреть, поскольку не имела доступа к данным управленческой системы московской антидопинговой лаборатории, следам запрещенных веществ и доказательствам манипуляций, отмечается в сообщении.

Россиянам, которые собирались ехать в Пхенчхан в качестве тренеров, также отказано в приглашениях – «из-за наличия доказательств, имеющихся в докладах комиссии Освальда и дополнительной информации», поступившей в распоряжение комиссии Фурнейрон, следует из сообщения.

В списке россиян, допустить которых к соревнованиям просил Олимпийский комитет России (ОКР), – 15 человек. Это скелетонисты Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова, Сергей Чудинов, лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева, конькобежцы Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов и саночники Альберт Демченко и Татьяна Иванова. Все они выступали на Олимпиаде-2014 в Сочи и собирались ехать на Игры-2018 (Демченко и Чудинов – в качестве тренеров).

Но спортсмены оказались в числе тех, кого МОК ранее пожизненно отстранил от участия в Олимпиадах. Такое решение было принято по итогам расследования, которое проводила комиссия МОКа под председательством Освальда.

Дисквалифицированные спортсмены обратились с жалобами в Спортивный арбитражный суд. 1 февраля CAS принял положительное решение в отношении 28 россиян, отменив запрет на их участие в Олимпиаде. В тот же день ОКР попросил МОК не позднее 2 февраля направить оправданным россиянам приглашения на Олимпиаду, которая пройдет в Южной Корее с 9 по 25 февраля.

Ранее МОК выражал сожаление по поводу решения спортивного арбитража, не исключая возможности его обжалования. В комитете отдельно подчеркивали: «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии». Аналогичным образом на решение CAS отреагировали во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).