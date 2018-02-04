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Президент МОК заявил о необходимости реформировать Спортивный арбитраж

Спортивный международный суд (CAS) необходимо реформировать, заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

В четверг, 1 февраля, CAS оправдал 28 российских олимпийцев, которых МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпийских играх. Жалобы еще 11 спортсменов были удовлетворены частично (пожизненная дисквалификация была заменена отстранением от Игр-2018). Теперь МОК должен принять решение об участии реабилитированных спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

Бах заявил, что решение CAS вызывает разочарование. «Мы недовольны решением, обсуждали его вчера и сегодня. Считаем, что решение доказывает необходимость внутренних реформ в структуре CAS», – сказал Бах журналистам (цитата «Интерфакса»).

Решение суда может негативно сказаться на будущей борьбе с допингом, считает Бах. Также МОК недоволен тем, что CAS вынес вердикт слишком поздно, всего за несколько дней до начала Олимпиады (9 февраля), а мотивировочную часть обещал передать только к концу февраля.

Бах добавил, что уже предложил главе CAS подумать о внутренних реформах.