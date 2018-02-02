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WADA готово обжаловать оправдательное решение CAS в отношении российских олимпийцев

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) с «серьезной обеспокоенностью» восприняло решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который снял санкции с 28 российских спортсменов-олимпийцев, а еще для 11 отменил пожизненную дисквалификацию. Об этом говорится в заявлении WADA по поводу решения CAS и приостановке решений Международного олимпийского комитета (МОК).

В заявлении WADA отмечается, что все 39 спортсменов, фигурирующих в оправдательных решениях CAS, «были частью системной допинговой программы России». Агентство поддерживает планы МОК проанализировать решения CAS и «рассматривает все варианты, в том числе апелляцию в Федеральном суде Швейцарии».

Накануне МОК также выразил сожаление по поводу решения спортивного арбитража в отношении участников Олимпиады в Сочи и не исключил возможность его обжалования. В комитете подчеркнули, что решение CAS не означает приглашения реабилитированных спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхан. «Результаты работы CAS не означают, что 28 атлетов будут приглашены на Игры. Отсутствие к ним примененных санкций не означает наличие привилегии», — отмечается в комментарии.

Частичное сохранение санкций в отношении 11 российских спортсменов с точки зрения WADA доказывает справедливость выводов комиссии МОК под руководством Самуэля Шмида о системе допинговых манипуляций в России.