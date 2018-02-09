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МИД России рассказал о заработках террористов ИГ на онлайн-казино и кражах в интернет-магазинах

Члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ) ищут новые источники дохода. Об этом на заседании СБ ООН заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Российский дипломат рассказал, что, лишившись возможности торговать контрабандной нефтью, террористы оттачивают использование современных технологий. «К примеру, в одной из граничащих с Сирией стран пособники террористов промышляют похищением средств рядовых граждан через подставные интернет-магазины. Борцы «Халифата» не гнушаются и заработком через онлайн-казино», - приводит его слова «Интерфакс».

По оценкам России, к концу 2017 г. общий доход ИГ в ближневосточном регионе упал до $3 млн, из которых $2 млн приходились на незаконную торговлю нефтью и газом.

В 2015 г. помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Дэниэл Глейзер оценивал ежемесячный доход ИГ от торговли нефтью в $40 млн. Террористы продавали ее прямо на контролируемых ими месторождениях, где добывалось 34 000–40 000 баррелей в день. Годовой доход от нефтяной контрабанды оценивался в $450–500 млн. Это была лишь половина доходов террористов. Большие деньги приносили грабеж и вымогательство. Это позволяло ИГ оплачивать услуги боевиков из расчета по $1000 в месяц.