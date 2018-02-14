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Посол Евросоюза сообщил об отсутствии последствий после «кремлевского доклада»

Пока Евросоюз не заметил последствий публикации так называемого «кремлевского доклада». Об этом рассказал посол ЕС в России Маркус Эдерер в интервью «Коммерсанту».

«Что касается Евросоюза как официальной структуры, то мы пока вообще не увидели никаких последствий от этой публикации. Как говорят сами американцы, это пока всего лишь список», - сказал он. По его словам, оценку списку должны давать представитель бизнеса. Однако Эдерер отметил, что «принял во внимание» реакцию Ассоциации европейского бизнеса на доклад.

В конце января минфин США опубликовал «кремлевский доклад» - список российских чиновников и бизнесменов, которые близки к Кремлю, по мнению американских властей. В список попали более 200 человек. Сенаторы от демократической партии Бен Кардин, Шеррод Браун и Роберт Менедес призвали президента США Дональда Трампа ужесточить санкции с учетом «кремлевского доклада».

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»