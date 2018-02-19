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Российский МИД потребовал наказать напавших на здание Россотрудничества в Киеве

Россия требует установить и привлечь к ответственности виновных в нескольких нападениях на здание Россотрудничества и офисы российских банков в Киеве. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.

«Не может не вызывать тревогу, что агрессивный национализм на Украине не встречает адекватной реакции со стороны зарубежных покровителей киевских властей», - сообщает ведомство. МИД также вызвал временного поверенного в делах Украины в Москве Нимчинского. Ему «был заявлен решительный протест», отмечает министерство.

Кроме того, посольство России в Киеве направило в украинский МИД ноту протеста. Радикалы по-прежнему ведут себя разнузданно, чувствуют свою безнаказанность, будучи уверенными в бездействии полиции, говорится в сообщении российского посольства. Никто из правонарушителей задержан не был, отмечается там же.

Вчера, 18 февраля, украинские националисты забросали камнями и яйцами здание Россотрудничества в Киеве. Они также напали на отделения украинской «дочки» Сбербанка и Альфа-банка. По оценке корреспондента «Интерфакса», в акции принимали участие около сотни человек.

Марш националистов в Киеве