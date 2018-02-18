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Политика
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Националисты закидали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве

Ведомости
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Украинские националисты забросали камнями здания Сбербанка и Россотрудничества в Киеве, сообщает «Интерфакс». В зданиях были разбиты окна. После этого они двинулись к отделению Альфа-банка, в который также бросили несколько камней.

По оценке корреспондента агентства, в акции принимало участие около сотни человек. Сотрудники нацгвардии и полиции наблюдали за происходящим, но не вмешивались.

В субботу представители националистских организаций сорвали со здания Россотрудничества флаг России и сожгли его. Россия направила в МИД Украины ноту протеста и призвала украинские власти отреагировать на действия националистов.

В Россотрудничестве сообщили, что радикалы в субботу разгромили выставку на территории ведомства и написали на стенах оскорбительные антироссийские лозунги. МИД России призвал ОБСЕ принять меры, чтобы предотвратить новые нападения. 

Марш националистов в Киеве

Политика
Новости

Кадыров отказал напавшему на церковь в Кизляре в праве называться мусульманином

Интерфакс
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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что напавший на православную церковь в дагестанском Кизляре не имеет права называться мусульманином.

«Я потрясен кровавым событием в Кизляре. В результате открытого местным жителем из охотничьего ружья огня погибли и пострадали люди. Этому нет и не может быть никакого оправдания», - написал Кадыров в канале Kadyrov_95 в Telegram.

По оценке главы Чечни, стрелявший не является мусульманином или христианином. «Он не имеет никакого отношения ни к какой религии. Верующий человек никогда не посягнёт на жизнь ни в чем не повинных людей», - подчеркнул Кадыров.

«Уверенно можно говорить, что бандит и его покровители, если таковые были, не имеют ни прямого ни косвенного отношения к исламу. Северный Кавказ всегда отличался наличием тесного сотрудничества и взаимопонимания между мусульманами и христианами! Мы и сегодня обязаны пресечь любые попытки провокаторов и врагов России посягнуть на это бесценное достояние», - заявил Кадыров, выразив соболезнования родным и близким погибших.

В воскресенье в городе Кизляре вооруженный преступник открыл стрельбу из охотничьего ружья по прихожанам церкви. Погибли пять женщин, еще четыре человека находятся в больнице с различными ранениями. Следственный комитет России (СКР) сообщил, что при попытке задержания нападавший ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен. Возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 105 УК (убийство двух и более лиц) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Личность нападавшего установлена - это местный житель 1995 года рождения. 

Муфтият Республики Дагестан назвал нападавшего ваххабитом, также отказав ему в праве называться мусульманином. По данным «Интерфакса», при обыске в доме нападавшего найдено его видеообращение на фоне флага террористической организации ИГ (запрещена в России).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл был потрясен расстрелом прихожан в Кизляре и выразил соболезнования родственникам погибших. По сообщению патриаршей пресс-службы, предстоятель РПЦ расценивает «это чудовищное преступление в канун Великого поста как провокацию, направленную на то, чтобы вызвать противостояние между православными и мусульманами, которые веками живут в мире на Кавказе». РПЦ настаивает на «самом тщательном расследовании этого преступления».

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Политика
Новости

Муфтият Дагестана назвал ваххабитом устроившего стрельбу в Кизляре

Ведомости
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Муфтият Республики Дагестан сообщил, что мужчина, открывший стрельбу во время празднования Масленицы в Кизляре, был ваххабитом. «Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с исламом не имеют», – говорится в сообщении организации. Муфтият осудил действия стрелявшего и выразил соболезнования близким погибших.

В воскресенье в дагестанском городе Кизляр местный житель открыл огонь по толпе прихожан, возвращавшихся из храма. По уточненным данным, погибли пять человек, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на республиканский минздрав. Все погибшие – женщины. Еще четыре человека госпитализированы, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Стрелявший был ликвидирован.

В республиканском главке МВД уточнили, что выстрелы производились из охотничьего ружья. Среди раненых две местные жительницы, а также сотрудники полиции и Росгвардии. Полицейский получил ранение в ногу, он госпитализирован.

Следователи возбудили два уголовных дела – по статьям об убийстве двух и более лиц и о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, говорится в сообщении дагестанского управления Следственного комитета России. Личность стрелка установлена, им оказался 23-летний местный житель.

Политика
Новости

Неизвестный устроил стрельбу во время празднования Масленицы в Дагестане

Ведомости
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Неизвестный мужчина открыл огонь во время празднования Масленицы в дагестанском городе Кизляр, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник. По его данным, погибли четыре человека, еще столько же получили ранения. Среди раненых трое сотрудников Росгвардии.

«Преступника ответным огнем ликвидировали стражи порядка», – сказал собеседник агентства. Личность стрелявшего устанавливается.

Люди возвращались со службы в храме, когда началась стрельба, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики. По его данным, четыре человека погибли и пять пострадали. Все они гражданские, добавил собеседник агентства.

Политика
Новости

«Саратовские авиалинии» выступили в защиту пилота разбившегося Ан-148

Ведомости
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Авиакомпания «Саратовские авиалинии» опровергла информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148, которое разбилось в Подмосковье, вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

В сообщении авиакомпании говорится, что пилот Валерий Губанов вышел в рейс Москва – Орск, имея заключение врачебной летной экспертной комиссии от 9 февраля.

Ранее в авиакомпании ответили на сообщения о непрофессионализме пилотов, управлявших разбившимся самолетом. По данным «Саратовских авиалиний», Губанов имел общий налет 5099 часов, из них на самолете Ан-148 – 2147 часов. Он окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище и имел свидетельство линейного пилота. До прихода в «Саратовские авиалинии» работал пилотом в авиакомпании «Россия».

Второй пилот Сергей Гамбарян имел общий налет 812 часов, на Ан-148 – 672 часа. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации и имел свидетельство пилота коммерческой авиации. Ранее работал в авиакомпании «Ангара».

Самолет «Саратовских авиалиний» разбился 11 февраля в Раменском районе Московской области. На его борту находился 71 человек. Эксперты назвали причиной крушения нарушение в работе датчиков скорости.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Финансы
Новости

Сенатор Керимов договорился с Ананьевыми о покупке акций банка «Возрождение»

Ведомости
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Член Совета Федерации Сулейман Керимов договорился с братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми о покупке принадлежащего им пакета акций банка «Возрождение», сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к сделке. Условия покупки неизвестны.

Договоренность была достигнута в январе, когда Керимов на несколько дней приезжал в Россию из Франции, сказал один из собеседников агентства. Во Франции Керимов обвиняется в неуплате налогов. Пока идет следствие, он не имеет права покидать территорию страны, однако в январе французский суд разрешил сенатору на несколько дней уехать в Россию, чтобы навестить больного родственника.

В начале февраля представители инвестфонда Bonum Capital, который может быть связан с Керимовым, вошли в список кандидатов в совет директоров «Возрождения». Они подтвердили «Ведомостям», что ведут переговоры о покупке банка, но не уточнили, представляет ли в данном случае фонд интересы Керимова.

Братья Ананьевы должны сократить долю в «Возрождении» с 52,72 до 10% до 18 марта – такое предписание им выдал ЦБ после объявления о санации принадлежавшего им Промсвязьбанка. Двое знакомых Ананьевых рассказывали «Ведомостям», что определиться с покупателями братья намерены к середине февраля.

Политика
Новости

Порошенко решил лично участвовать в суде по делу о событиях на майдане

Ведомости
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Президент Украины Петр Порошенко решил принять участие в судебном процессе по делу о событиях на майдане в 2014 г. Об этом он сообщил, выступая на открытии выставки к Дню памяти героев небесной сотни.

«Впервые в украинской истории я принял решение принять участие в судебном процессе. Беспрецедентно, когда президент лично это делает, но это дело каждого из нас. Мы должны пройти процедурно сложный путь для того, чтобы у убийц не было никаких зацепок в европейских судах. Подчеркиваю: преступления майдана не имеют срока давности», – цитирует Порошенко телеканал «112 Украина».

Президент отметил, что разделяет мнение общества, которое недовольно темпами расследования. По мнению Порошенко, за четыре года можно было достичь больших результатов.

Пресс-служба президента Украины уточнила, что речь идет о судебном заседании по рассмотрению уголовного дела о госизмене в отношении Виктора Януковича. Ранее суд в Киеве принял решение допросить Порошенко по этому делу.

Хроника украинского противостояния

Стиль жизни
Новости

Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзу в Пхенчхане

Ведомости
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Российский фристайлист Илья Буров завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Он показал третий результат в воздушной акробатике, набрав 122,17 балла. Еще один россиянин, Павел Кротов, занял четвертое место (103,17 балла).

Теперь в активе российской команды 11 медалей – три серебряные и восемь бронзовых.

Первое место занял украинец Александр Абраменко (128,51 балла). Для сборной Украины это первая медаль на Олимпиаде-2018. Серебряным призером стал представитель Китая Цзя Цзунъян (128,05 балла).

Россияне выступают на Играх в Пхенчхане в нейтральном статусе, потому что Международный олимпийский комитет в декабре прошлого года дисквалифицировал российскую сборную за нарушение антидопинговых правил.

Какие медали завоевали российские спортсмены на Олимпиаде-2018

Политика
Новости

Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с крушением самолета

Ведомости
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования иранскому коллеге Хасану Роухани в связи с крушением самолета, на борту которого находились 66 человек. «Глава государства подчеркнул, что в России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате произошедшей трагедии, и желают им мужества и стойкости в этот тяжелый час», – говорится в сообщении Кремля.

Соболезнования иранцам выразил также верховный лидер страны Али Хаменеи, передает иранский телеканал Press TV.

Самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines, летевший из Тегерана в Ясудж, разбился в воскресенье в иранской провинции Исфахан. Через некоторое время после вылета лайнер пропал с радаров, позже его обломки были обнаружены в районе горы Дена.

Авиакомпания, которой принадлежал самолет, предполагает, что причиной крушения могли стать неблагоприятные погодные условия. В районе, где произошла авиакатастрофа, сегодня наблюдаются сильный туман и ветер с порывами до 15 м/с. Вертолет со спасателями не смог приземлиться рядом с местом крушения. 

Политика
Новости

Спасатели завершили поисковую операцию на месте крушения Ан-148

Ведомости
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Поисковая операция на месте крушения Ан-148 в Подмосковье завершена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника подмосковного главка МЧС Сергея Полетыкина.

Спасателями была обследована площадь в 50 га, обнаружено более 4700 обломков самолета, они переданы экспертам Международного авиационного комитета (МАК).

Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» разбился в Раменском районе Московской области 11 февраля, через несколько минут после вылета из «Домодедово» в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.

По предварительным данным МАКа, причиной крушения стали неверные данные о скорости на приборах, что могло быть вызвано обледенением.

В Подмосковье разбился самолет «Саратовских авиалиний»

Политика
Новости

Все пассажиры разбившегося в Иране самолета погибли

Ведомости
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При крушении самолета в Иране погибли все находившиеся на борту 66 человек, сообщает агентство Tasnim. Ранее сообщалось, что в авиакатастрофе могут быть выжившие. По уточненным данным, на борту самолета было 66 человек, а не 60.

Самолет ATR-72 авиакомпании Iran Aseman Airlines вылетел в 8.00 по местному времени (7.30 мск) из Тегерана в Ясудж. Через некоторое время он пропал с радаров. Позже экстренные службы сообщили, что он разбился в иранской провинции Исфахан.

Авиакомпания подтвердила крушение самолета, отметив, что он лайнер врезался в гору Дена, передает иранский телеканал Press TV. Вертолет со спасателями не смог приземлиться рядом с местом катастрофы из-за плохой погоды, сообщили местные власти.

Очевидцы рассказали, что самолет пытался совершить экстренную посадку в полях Исфахана. Press TV отмечает, что пилот упавшего самолета однажды сумел экстренно посадить самолет после выхода из строя двигателя.  

Политика
Новости

Москва направила ноту протеста Киеву в связи с нападением на Россотрудничество

Ведомости
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Посольство России в Киеве направило ноту протеста в министерство иностранных дел Украины в связи с нападением радикалов на здание Россотрудничества. «Призываем украинские власти дать соответствующие правовые оценки действиям радикалов, привлечь зачинщиков и участников погрома к ответственности, а также принять исчерпывающие и действенные меры по недопущению подобных акций в будущем», – говорится в сообщении посольства.

В субботу, 17 февраля, группа радикалов ворвалась на территорию Россотрудничества в Киеве, сорвала российский флаг и сожгла его. В акции участвовали члены националистических организаций С14, «Традиции и порядок» и запрещенного в России «Правого сектора». МИД России также сообщил, что в акции участвовал депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Андрей Лозовой.

По данным Россотрудничества, националисты разгромили выставку, посвященную Федору Шаляпину, и расписали стены оскорбительными антироссийскими лозунгами.

Министерство иностранных дел России считает, что радикалов могли спровоцировать слова президента Украины Петра Порошенко о российском флаге, сказанные им накануне на Мюнхенской конференции по безопасности. МИД призвал власти Украины и ОБСЕ отреагировать на случившееся. 

Марш националистов в Киеве

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