Россия потребовала от ОБСЕ отреагировать на угрозы Россотрудничеству в Киеве

МИД опасается, что нападение радикалов может повториться в воскресенье

В воскресенье, 18 февраля, Россотрудничество может подвергнуться еще одному нападению, утверждает МИД России Valentyn Ogirenko / Reuters

В Москве возмущены нападением украинских радикалов на здание Россотрудничества в Киеве, говорится в комментарии представителя России при ОБСЕ Александра Лукашевича, который опубликован на сайте Министерства иностранных дел.

В субботу, 17 февраля, украинские националисты сорвали со здания Россотрудничества в Киеве российский флаг и сожгли его. Фотографии и видео акции опубликованы на странице националистской организации С14 в Facebook. Из сообщений организации следует, что в акции принимали участие активисты С14, запрещенного в России «Правого сектора», организации «Традиция и порядок» и других.

В отделении полиции Киева «Интерфаксу» сообщили, что днем в субботу около 20 человек вошли в здание Россотрудничества, затем сорвали и сожгли флаг. Сотрудники российского ведомства не пострадали, отметили в полиции.

В Россотрудничестве заявили, что участники акции вошли на территорию здания, уничтожили флаг России и выставку, посвященную творчеству Федора Шаляпина. Нападению подверглись сотрудники центра, добавили в ведомстве. В здании в этот момент находилось более 60 детей, говорится в сообщении Россотрудничества.

По данным российского МИДа, в нападении участвовали «30 радикалов под руководством депутата Верховной рады от "Радикальной партии" Андрея Лозового». Они ворвались в здание, где находилось около 50 детей и столько же взрослых, разгромили выставку, разрисовали стены экстремистскими надписями, оскорбляли российских дипломатов. Полиция при этом бездействовала, добавили в МИДе.

Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова призвала власти Украины соблюдать положения соглашения с правительством России об учреждении информационно-культурных центров. «Российская сторона никаким образом не препятствует деятельности украинского культурного центра в Москве, содействует его работе, и мы ждем такого же исполнения позиций международного договора от Украины», – заявила Митрофанова.

Представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич считает, что нападение могли спровоцировать слова президента Украины Петра Порошенко, который на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что флаг России «не должен развиваться где-либо».

В воскресенье, 18 февраля, Россотрудничество может подвергнуться еще одному нападению, утверждает МИД. «По имеющейся информации, завтра, 18 февраля, еще одна неонацистская группировка “Организация украинских националистов” собирается поджечь здание Россотрудничества. Это недопустимо», – говорится в сообщении.

В связи с этим Россия обратилась к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ с требованием отреагировать на «вопиющее проявление агрессивного национализма» и предотвратить новые нападения. «На следующей неделе стартует Парламентская ассамблея ОБСЕ. Ожидаем, что парламентарии выскажутся по этому сюжету», – говорится в комментарии Лукашевича. Кроме того, МИД требует от властей Украины «официального осуждения действий радикалов».

Это не первое нападение на здание Россотрудничества в Киеве. В январе националисты облили его краской и обклеили антироссийскими листовками. Весной прошлого года радикалы заблокировали здание перед проведением «Тотального диктанта» по русскому языку и не пустили участников внутрь.

Марш националистов прошел в Киеве