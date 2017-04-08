Россотрудничество: радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» на Украине

Пресс-секретарь Россотрудничества Сергей Шатунов сообщил, что в результате блокирования украинскими радикалами здания представительства в Киеве никто не пострадал. «В здании никого нет, кроме наших сотрудников и руководителя центра, никакой опасности для людей нет», — сказал Шатунов.

По его словам, радикалы сорвали проведение «Тотального диктанта» по русскому языку, не пустив людей в здание. В Росотрудничестве приняли решение акцию отменить, чтобы не подвергать участников опасности. «В данный момент националисты находятся недалеко от здания и следят за тем, чтобы акция не состоялась», — пояснил пресс-секретарь. «Тотальный диктант» не состоится и в других городах Украины.

Ранее сообщалось, что представители украинской партии «Национальный корпус» заблокировали вход в здание Россотрудничества в Киеве. В киевском отделении Россотрудничества в субботу была запланирована акция «Тотальный диктант».