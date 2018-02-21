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В Москву придут аномальные холода

С 23 по 28 февраля 2018 г. в Московской области ожидается аномально холодная погода. Местами температура по региону опустится до -28 градусов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

В Московском регионе начала устанавливаться аномально холодная погода, в ближайшие дни будет дальнейшее усиление морозов, передает Гидрометцентр. Столбик термометра опустится ниже климатической нормы на 7-12 градусов, местами даже на 15-18 градусов. Ночью на севере Московской области температура может опуститься до -35 градусов, в столице - до -20 градусов. Днем в Москве будет около -11 и -9 градусов, по области - до -13, уточняет Гидрометцентр.

В Москве будут самыми холодными 22, 23 и 25 февраля – температура опустится днем до -12, согласно сервису «Яндекс. Погода». Однако по данным Gismeteo, самым холодным днем в столице будет 26 февраля – ожидается до -20. На «Погода. Mail» ниже всего столбик термометра в Москве опустится 25 февраля – до -15 днем.

Холодная погода связана с арктическим антициклоном с северо-запада, при этом воздух на европейскую территорию будет поступать с севера Сибири. Произойдет так называемое «ультраполярное» вторжение воздушных масс, говорится в сообщении Гидрометцентра. Похолодание также ожидается в Поволжье и на юге России.

При сильном морозе надо тепло одеваться и не стоит лишний раз выходить из дома, напоминает МЧС. Желательно надевать шерстяные носки, если таких нет, то можно использовать две пары хлопчатобумажных носков, говорится в сообщении службы. На морозе не надо стоять, а надо передвигаться, также стоит дышать медленно и желательно носом. «Придя с мороза домой, не пейте сразу горячий чай и не принимайте горячий душ или ванну. При резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, с непредсказуемыми последствиями», – уточняет МЧС.