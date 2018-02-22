Спортивный арбитраж отменил слушания по делу керлингиста Крушельницкого
Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил слушания по делу о нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде российским керлингистом Александром Крушельницким, сообщается на сайте суда.
Слушания отменены после того, как об этом попросили суд все стороны, отмечается в сообщении. Сторонами в процессе выступают Международный олимпийский комитет, Всемирная федерация керлинга и сам Крушельницкий.
«Как следствие, слушания не состоятся и CAS ADD (антидопинговое подразделение арбитража. - «Ведомости») примет решение сегодня вечером на основе письменных доводов сторон», - указывают в суде.
Крушельницкий завоевал бронзу на зимней Олимпиаде в Пхенчхане в дисциплине дабл-микст в паре с Анастасией Брызгаловой. Однако обе допинг-пробы спортсмена дали положительный результат на мельдоний. В Федерации керлинга России констатировали, что Крушельницкому придется отдать бронзовую медаль.
Крушельницкий признал «факт формального нарушения действующих антидопинговых правил». Он заявил, что готов к вердикту суда, который в таких случаях, по его словам, «предсказуемо одинаков». Спортсмен также подчеркнул, что никогда не нарушал спортивных правил и не употреблял допинг.