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Ростуризм призвал прекратить продажу путевок с перевозкой Azur air после 19 марта

Федеральное агентство по туризму призвало туроператоров прекратить продажу путевок, включающих в себя перевозку рейсами крупнейшей российской чартерной авиакомпании Azur Air после 19 марта. Такое заявление опубликовано на сайте ведомства.

В начале февраля Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта авиакомпании до 20 марта. Такое решение было принято по итогам проверки, которая выявила «несоответствия и недостатки» в поддержании «летной годности воздушных судов и организации летной работы» перевозчика.

Росавиация предписала Azur Air прекратить бронирования и выписки билетов по договорам с туроператорами, а также продажи собственных билетов с вылетами после 19 марта. Однако в Росавиацию продолжает поступать информация о том, что билеты на рейсы Azur Air после этой даты по-прежнему оформляются, отмечается в сообщении Ростуризма.

Агентство предупреждает, что это «может привести к массовым нарушениям прав пассажиров (туристов) и образованию социальной напряженности в стране».

Росавиация обещала, что при устранении всех нарушений с Azur Air будут сняты все ограничения и компания сможет продолжить полеты.

Azur Air – восьмая по пассажиропотоку авиакомпания в России и крупнейшая среди чартерных перевозчиков. Авиаперевозчик аффилирован с турецким туроператором Anex Tour. В 2017 г. компания перевезла 3,7 млн пассажиров. Ее парк состоит из 20 самолетов Boeing.

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