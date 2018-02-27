Путин вручит госнаграды победителям и призерам Олимпиады-2018
Президент России Владимир Путин вручит государственные награды победителям и призерам зимней Олимпиады-2018 в Пхенчхане 28 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Церемония вручения госнаград пройдет в Кремле.
Команда олимпийских атлетов из России заняла 13-е место в общем медальном зачете Олимпиады-2018. Российские спортсмены выиграли две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. На этой Олимпиаде россияне выступали в нейтральном статусе, потому что в декабре прошлого года Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал сборную России из-за нарушения антидопинговых правил. МОК также не разрешил российским спортсменам пройти под национальным флагом на закрытии Олимпиады. Двое спортсменов из России провалили тесты на употребление допинга в Пхенчхане, напомнил МОК.