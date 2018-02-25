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В Пхенчхане закрылись XXIII зимние Олимпийские игры

В южнокорейском Пхенчхане завершилась церемония закрытия XXIII зимних Олимпийских игр. Российские атлеты вышли на закрытие в нейтральном статусе, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) отказался отменять дисквалификацию россиян до конца Олимпиады-2018. Олимпийский флаг пронес южнокорейский волонтер.

Первое место в медальном зачете заняла сборная Норвегии, завоевавшая 14 золотых, 14 серебряных и 11 бронзовых медалей. В первую пятерку также вошли Германия, США, Канада и Нидерланды.

Российские спортсмены заняли в общем зачете 13-е место. На счету команды «Олимпийские атлеты из России» две золотых медали, шесть серебряных и девять бронзовых. Золото завоевали фигуристка Алина Загитова и сборная России по хоккею. Больше всего медалей – восемь из 17 – принесли лыжники.

Россияне выступали в нейтральном статусе, потому что в декабре прошлого года МОК дисквалифицировал сборную России из-за нарушения антидопинговых правил. В Пхенчхане двое россиян – керлингист Александр Крушельницкий и бобслеистка Надежда Сергеева – попались на допинге.

Смех и слезы российских олимпийцев