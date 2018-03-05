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Песков призвал критично отнестись к получившему «Оскара» фильму о допинге

К озвученной в фильме «Икар» информации о допинге в российском спорте со слов экс-руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова следует относиться осторожно, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Я не думаю, что это повод для комментариев из Кремля. Всем должно быть хорошо известна, скажем так, глубокая противоречивость личности Родченкова, поэтому, конечно, нужно весьма осторожно относиться к любым материалам, которые основаны на любых его заявлениях», – подчеркнул Песков (цитата по «Интерфаксу»).

Картина американского режиссера Брайана Фогеля «Икар» получила «Оскара» как лучший полнометражный документальный фильм. В ленте повествуется история велогонщика-любителя, который пытается одержать победу в соревнованиях с помощью допинга. За консультацией герой фильма обращается к Григорию Родченкову, занимавшему в тот момент пост руководителя Московской антидопинговой лаборатории. В адрес Родченкова на церемонии вручения наград Американской киноакадемии звучали отдельные слова благодарности.

Родченков стал главным информатором Всемирной антидопинговой лаборатории (WADA). Его показания легли в основу расследования, итогом которого стало отстранение российской сборной от участия в Олимпиаде-2018.

В интервью телеканалу ARD 30 января Родченков заявлял, что президент России Владимир Путин был в курсе употребления допинга российскими спортсменами во время Олимпиады в Сочи в 2014 г. Кремль назвал эту информацию клеветой.

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