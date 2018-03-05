Сюрпризы и победители «Оскара»

Chris Pizzello/Invision/AP

Не обошлось на церемонии без упоминания о проблемах сексуальных домогательств, насилия и гендерного неравенства. О них со сцены еще раз напомнили Сальма Хайек, Эшли Джадд и Аннабелла Шиорра (на фото справа налево)

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