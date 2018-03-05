Сюрпризы и победители «Оскара»
Чем запомнится юбилейная церемония
В Лос-Анджелесе завершилась 90-я церемония вручения «Оскара». В начале церемонии ведущий Джимми Киммел призвал победителей не затягивать с речью. «У нас есть приз за самое короткое выступление - аквабайк стоимостью $17 990», - пообещал Киммел (на фото Марк Бриджес, получивший «Оскара» за лучший дизайн костюмов в фильме «Призрачная нить» и аквабайк)
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Труимфатором «Оскара-2017» стал фильм «Форма воды». Он завоевал четыре награды: фильм года, режиссерская работа, музыка и дизайн
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Для Гильермо дель Торо это первый «Оскар» за режиссерскую работу
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Вручать статуэтку за лучший фильм вновь доверили Уоррену Битти и Фэй Данауэй - несмотря на их прошлогоднюю ошибку при оглашении победителя
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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева статуэтку не получила. Лучшим фильмом на иностранном языке назвали картину из Чили «Фантастическая женщина» (на фото автор сценария Себастьян Лелио)
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Сценаристы в этом году решили повторить сценарную находку прошлой церемонии, тогда на экскурсию в зал привели обычных людей с улицы. Сейчас звезды дошли до соседнего кинотеатра и принесли зрителям сладости и сэндвичи
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Не обошлось на церемонии без упоминания о проблемах сексуальных домогательств, насилия и гендерного неравенства. О них со сцены еще раз напомнили Сальма Хайек, Эшли Джадд и Аннабелла Шиорра (на фото справа налево)
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Лучшей актрисой в главной роли ожидаемо признана Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури»
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Лучшим актером в главной роли стал Гэри Олдмен, сыгравший Уинстона Черчилля в «Темных временах»
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Картина Pixar «Тайна Коко» получила две статуэтки: ее назвали лучшим полнометражным мультфильмом, композиция Remember Me была признана лучшей песней
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