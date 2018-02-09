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Американский телеканал показал изменившего внешность Родченкова

Бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков изменил внешность из-за страха за свою жизнь. Родченкова после изменений показал американский канал CBS.

«Это было сделано по соображениям безопасности. Есть информация, что моя жизнь под угрозой, мы предприняли все необходимые шаги», - сказал Родченков. По его словам, Кремль хочет, чтобы он «перестал говорить».

На свежих кадрах CBS видно, что у Родченкова изменился подбородок, на нем появилась ямочка, а также немного изменилась форма носа и по-другому зачесаны волосы. Кроме того, он сбрил усы и покрасил волосы.

Нет никаких сомнений в том, что Родченков в опасности, уверен его адвокат Джим Уолден. По его словам, американские правоохранительные органы предупредили об опасности. В США даже есть группа русских, которые ищут Родченкова, утверждает Уолден.

Родченков считается главным информатором WADA в деле о допинге в российском спорте. В 2016 г. он переехал в США, после чего дал интервью The New York Times, в котором рассказал о подменах проб российских спортсменов. По словам Родченкова, он также разработал коктейль из трех анаболических стероидов, который принимали спортсмены на Олимпиадах. В России против него возбуждены уголовные дела.