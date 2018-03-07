Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

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Россия может применить ядерное оружие исключительно для нанесения так называемого ответно-встречного удара, заявил президент Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Мировой порядок 2018».
«Хочу вам сказать и хочу, чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Ведь наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения - это так называемый ответно-встречный удар», - сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).
«Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию Российской Федерации, - объяснил президент. - То есть если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить».
Такая ситуация стала бы для мира глобальной катастрофой, подчеркнул Путин. «Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России», - добавил он.
Путин напомнил, что впервые ядерная бомба появилась в США. СССР, в отличие от американских властей, никогда не применял ядерное оружие, подчеркнул глава государства. Многие эксперты говорили об отсутствии необходимости ядерного удара США по Японии в 1945 г., отметил Путин. При этом он заметил: «Где гарантия, что этого не повторится?»
В послании Федеральному собранию 1 марта Путин заявил, что Россия будет рассматривать любое применение ядерного оружия против России или ее союзников как ядерное нападение. «Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», - пообещал он.
У каких стран есть ядерное оружие
National Nuclear Security Administration
Принято считать, что в мире де-факто существуют девять ядерных держав - США, Россия, Франция, Великобритания, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и КНДР. Договор о нераспространении ядерного оружия от 1968 г. устанавливает, что ядерными державами де-юре признаются государства, осуществившие ядерный взрыв до 1 января 1967 г. – США, СССР/Россия, Великобритания, Франция и Китай. 16 июля 1945 г. в США состоялось первое в мире испытание ядерного оружия на полигоне Аламогордо (штат Нью-Мексико)
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Денис Гришкин / Ведомости
В СССР первое испытание атомной бомбы – изделия РДС-1 – было проведено 29 августа 1949 г. на Семипалатинском полигоне в Казахстане. Мощность взрыва составила 20 килотонн в тротиловом эквиваленте. После распада Советского Союза статус ядерной державы сохранила за собой Россия, а Белоруссия, Казахстан и Украина присоединились к Договору о нераспространении ядерного оружия в качестве неядерных государств
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David Moir / Reuters
Великобритания стала третьей страной, самостоятельно разработавшей ядерное оружие. В период с 1952 по 1991 г. страна произвела 45 испытаний ядерного оружия. Великобритания обладает только одной из составляющих ядерной триады — баллистическими ракетами подводных лодок: в составе Королевского военно-морского флота имеются четыре атомные подлодки класса Vanguard, несущие по 16 баллистических ракет Trident II, сообщал ТАСС
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Christophe Ena / AP
Франция получила статус ядерной державы вслед за США, СССР и Великобританией после проведения в 1960 г. испытания первой французской ядерной бомбы в пустыне Сахара в Алжире. У страны насчитывается около 300 стратегических боезарядов, уточняет ТАСС. Основная ударная сила французских ВМС — четыре атомных подводных ракетоносца типа Triomphant
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Andy Wong / Reuters
Китай осуществил первое ядерное испытание 16 октября 1964 г. Оно представляло собой атмосферный взрыв уранового устройства на испытательной башне. Мощность взрыва составила 22 килотонны. По подсчетам западных экспертов, программа обошлась КНР в $4,1 млрд, сообщало «РИА Новости»
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Manish Swarup / AP
Индия, Пакистан, Израиль и КНДР хоть и обладают ядерным оружием, к договору о его нераспространении не присоединились. Первое испытание ядерного оружия в Индии было проведено 8 мая 1974 г. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), Индия и Пакистан наращивают ядерные запасы и активно работают над развитием ракетных систем
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Anjum Naveed / AP
Пакистан в мае 1998 г. провел подземные испытания атомного оружия на полигоне Чагай Хиллз. По оценкам международных экспертов, в настоящее время ядерный арсенал Пакистана составляет 130–140 ядерных боеголовок, приводит данные ТАСС
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Amir Cohen / AP
Израиль официально не подтверждает и не опровергает наличие ядерного оружия в стране. По данным SIPRI, Израиль располагает примерно 80 ядерными боеголовками, 30 из которых – тактические ядерные заряды (авиабомбы свободного падения). Оставшиеся 50 боеголовок предназначены для установки на баллистические ракеты средней дальности Jericho II, указывает институт. Дизель-электрические подлодки типа «Долфин» ВМС Израиля (на фото) предположительно способны нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками
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Ahn Young-joon / AP
Эксперты подсчитали, что за всю историю ядерной программы КНДР произвела шесть подземных ядерных испытаний с 2006 по 2017 г. В сентябре 2017 г. Пхеньян провел свое шестое, самое мощное ядерное испытание. Ученые-атомщики Nuclear Note оценили ядерный потенциал КНДР в 10–20 боеголовок
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Германский концерн Bayer начал эксклюзивные переговоры с BASF о продаже всего бизнеса по производству семенного материала овощей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщении Bayer.
«Bayer уверена, что за счет этой и других связанных мер ей удастся полностью развеять все опасения Европейской комиссии», - уточняется в пресс-релизе. Bayer в октябре 2017 года договорилась о продаже значительной части двух подразделений, входящих в направление Crop Science, - семенного и неселективных гербицидов - за 5,9 млрд евро.
Такой шаг обусловлен стремлением Bayer приобрести Monsanto за $66 млрд. Стороны договорились о сделке в 2016 г. В результате сделки может появиться крупнейший в мире производитель гербицидов и генетически модифицированных семян.
РанееBayer подала в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Компания потребовала признать решения службы незаконными. В качестве третьих юридических лиц компания привлекла к иску три юридических лица Monsanto.
Компания обратилась в суд после того, как в ноябре 2017 г. ФАС выдала условие для сделки по слиянию Bayer с Monsanto: немецкий концерн должен передать российским компаниям технологии в области селекции семян, необходимые для создания новых сортов и гибридов. При этом Bayer исключила возможность ухода из России и пообещала сделать «все возможное» для завершения российский части сделки по слиянию с Monsanto.
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Совет директоров «Газпрома» принял к сведению информацию о перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок компании. Совет директоров проходил заочно, следует из материалов компании.
За обратный выкуп проголосовали 11 членов совета директоров.
Совет директоров также согласовал покупку допэмиссии «Газпром Кыргызстан» путем внесения дополнительного вклада в размере 1,08 млрд киргизских сомов (около 0,9 млрд руб.) с оплатой денежными средствами.
Вопрос «О перспективах программы обратного выкупа акций и глобальных депозитарных расписок ПАО "Газпром" на рассмотрение совета директоров внес независимый член Тимур Кулибаев.
Две недели назад зампред правления «Газпрома» Андрей Круглов заявил: «Что касается вопроса выкупа акций, мы часто слышали такие вопросы от инвесторов. И в компании проводили анализ таких возможностей о потенциальном выкупе акций» (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, в ближайшие несколько лет выкуп представляется малореализуемым. Этому препятствует большая инвестпрограмма «Газпрома» (около 2,7 трлн руб. в 2018–2019 гг.), говорил он.
Какой пакет акций может быть выкуплен, когда и сколько средств планируется направить, неизвестно.
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Авиакомпания UTair опровергает информацию о разгерметизации самолета, прилетевшего из Грозного в Москву 6 марта. Об этом рассказал «Ведомостям» представитель авиакомпании в среду.
По его словам, экипаж во время полета получил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир воздушного судна принял решение экстренно посадить самолет и оповестил об этом наземные службы и бортпроводников, добавил представитель компании. Однако срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и в итоге самолет приземлился в штатном режиме, уточнил он.
Ранее в среду пресс-секретарь «Яблока» Игорь Яковлев рассказал, что лидер партии и кандидат в президенты России Григорий Явлинский 6 марта летел из Грозного в Москву самолетом, в котором произошла разгерметизация. По словам Яковлева, у некоторых пассажиров пошла кровь из ушей. При этом у Явлинского сильно заложило уши, он до сих пор испытывает неприятные ощущения, отметил пресс-секретарь.
Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались, отметил представитель Utair.
Разгерметизация случилась в самолете Boeing 737 около 17.00 мск 6 марта, но пилоты смогли произвести успешную посадку, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах. Он не уточнил название авиакомпании. Согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», 6 марта в 17.10 мск в аэропорт из Грозного прибыл самолет авиакомпании Utair.
Кто и как сдавал документы в ЦИК
Станислав Красильников / ТАСС
Центризбирком (ЦИК) России 31 января завершил прием подписных листов от претендентов на участие в президентских выборах. Штаб самовыдвиженца Владимира Путина сдал 315 000 подписей первым - 29 января.
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Андрей Гордеев / Ведомости
30 января подписи сдал Григорий Явлинский (партия «Яблоко»)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Коробки с подписями в поддержку Григория Явлинского
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Андрей Гордеев / Ведомости
В тот же день сдал подписи Борис Титов (Партия роста)
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Андрей Гордеев / Ведомости
Музыканты Евгений Маргулис и Валерий Меладзе во время доставки подписей за Титова в ЦИК
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Андрей Гордеев / Ведомости
Сергей Бабурин («Российский общенародный союз») принес документы в ЦИК также 30 января
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Андрей Гордеев / Ведомости
Подписные листы Сергея Бабурина
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Андрей Гордеев / Ведомости
В среду, 31 января, потенциальных кандидатов стало на трое меньше. Михаил Козлов (Партия социальной защиты) принес в ЦИК чистые листы вместо подписей, Станислав Полищук («Партия социальных реформ - прибыль от природных ресурсов - народу») снялся с выборов, руководитель Национального родительского комитета Ирина Волынец (Народная партия России) снялась с выборов в пользу Владимира Путина (на фото)
8/16
Андрей Гордеев / Ведомости
В последний день подписи сдала телеведущая Ксения Собчак («Гражданская инициатива»)
9/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Коробки с подписными листами в поддержку Собчак
10/16
Андрей Гордеев / Ведомости
Максим Сурайкин («Коммунисты России») также успел в последний день приема подписей
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Андрей Гордеев / Ведомости
Коробки с подписями в поддержку Сурайкина
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Андрей Гордеев / Ведомости
Кандидат от «Рот фронта» Наталья Лисицына привезла подписи, но их оказалось меньше нужных 100 000, а Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых») не явилась в ЦИК до окончания срока приема документов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Два кандидата от парламентских партий - Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ, на фото слева) - по закону освобождены от сбора подписей. Они уже зарегистрированы кандидатами на пост президента
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Андрей Гордеев / Ведомости
Всего подписи приняты у шести претендентов, еще двое кандидатов идут от парламентских партий. Таким образом, в президентской гонке остались восемь претендентов
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Андрей Гордеев / Ведомости
Теперь у ЦИК есть 10 дней для проверки документов и подписей, и в срок до 10 февраля будет принято решение о регистрации кандидатов. Это означает, что до этого срока определится, сколько фамилий будет в бюллетене на президентских выборах 18 марта
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Вертолет погранвойск разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье, оказавшись в сложных погодных условиях, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.
«Сегодня в Чечне высоко в горах потерпел крушение вертолет, принадлежащий погранслужбе», - сказал собеседник агентства. По его словам, крушение вертолета произошло в узком ущелье, где «горные хребты расположены на небольшом расстоянии друг от друга». Он уточнил, что погодные условия в районе крушения в этот момент «были сложными», не раскрывая деталей.
На месте инцидента работают спасательные службы военного ведомства, МЧС, медицинские бригады Минздрава, включая Центр медицины катастроф. Чеченский лидер выразил глубокие соболезнования семьям погибших в результате катастрофы. В минздраве Чечни уже подтвердили гибель трех человек. «На месте [крушения] работают четыре медицинские бригады Итум-Калинского и Шатойского районов, а также две бригады Центра медицины катастроф», - уточнили в пресс-службе.
Катастрофа произошла 7 марта в горах на юге республики в пограничной с Грузией зоне. Ранее источник «РИА Новости» говорил о минимум пяти погибших из девяти находившихся на борту. Число погибших может достигать восьми, указывал источник ТАСС в экстренных службах. Официальной информации о причинах крушения воздушного судна пока нет.
Недвижимость
Новости
Путин поручил самарскому губернатору контролировать стройку стадиона к ЧМ-2018
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Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 г. и наверстать имеющиеся отставания по срокам.
В ходе встречи с Путиным Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к ЧМ в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам.
«Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект — "Самара-арену". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», — ответил врио главы региона.
Он отметил, что власти региона рассчитывают на выполнение подрядчиком своих обязательств.
«Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», — отреагировал президент.
По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю.
«Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», — сказал Азаров.
Он заверил, что все объекты региональной инфраструктуры будут подготовлены в срок.
«Самара-арена» - стадион на 45 000 зрителей с натуральным рулонным газоном. Общая площадь комплекса, включая здание арены, входные группы и другие объекты, — почти 160 500 кв. м.
Заказ на строительство стадиона в Самаре, который первоначально планировалось ввести в 2017 г., получило ООО «Производственно-строительное объединение "Казань". Об отставании от графика на объекте сообщается с весны 2016 г.
Самара примет шесть матчей ЧМ-2018: четыре матча группового этапа, в том числе сборной России, а также матчи 1/8 и 1/4 финала. По завершению мундиаля стадион получит название «Космос-арена» и будет использоваться местным ФК «Крылья Советов». Кроме того, здесь будут проходить занятия по другим видам спорта, массовые зрелищные спортивные и культурные мероприятия.
Как сейчас выглядят стадионы к чемпионату мира по футболу
Максим Блинов / РИА Новости
Стадион «Лужники» – главный стадион турнира. Здесь пройдут матч открытия с участием сборной России и финал
Стадион «Спартак» («Открытие арена») был построен еще в 2014 г. Он построен на средства владельца клуба бизнесмена Леонида Федуна. Стоимость проекта – 14,5 млрд руб.
15/24
Евгений Разумный / Ведомости
Вместимость – 45 000 болельщиков. Летом 2017 г. на стадионе прошли матчи Кубка конфедераций
16/24
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Стадион в Самаре расположен на окраине города, в одной из самых высоких его точек. В начале года вице-премьер Виталий Мутко называл его единственным «отстающим» стадионом, но рассчитывал, что строительство вернется в график через 1,5 месяца. Но в октябре министр спорта Павел Колобков оценил степень готовности объекта в 65%
17/24
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
В Самаре сборная России сыграет третий, завершающий, матч группового этапа. Вместимость арены – 45 000 человек
18/24
Наталья Рыхлик / Ведомости
Стадион в Сочи построили к Олимпиаде, однако к ЧМ-2018 добавили трибуны за воротами
19/24
Артем Коротаев / ТАСС
Вместимость арены «Фишт» – 48 000 зрителей
20/24
Илья Питалев / РИА Новости
Стадион в Саранске
21/24
ФГУП «Спорт-Инжиниринг»
Несмотря на то что местная футбольная команда не играет в высшем дивизионе, вместимость стадиона будет внушительной и постоянной – 44 149 человек
22/24
Илья Выдревич / Интерпресс / ТАСС
Стадион в Санкт-Петербурге открыли в 2017 г. к Кубку конфедераций. Это единственный в России стадион с раздвижной крышей. Строительство «Санкт-Петербурга» началось в 2007 г. и обошлось, по последним оценкам, примерно в 43 млрд руб.
23/24
Евгений Егоров / Ведомости
Арена в Петербурге рассчитана на 67 000 зрителей. Здесь сборная России сыграет один из матчей группового этапа и пройдет полуфинал
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Самолет, на борту которого летел кандидат в президенты России и лидер «Яблока» Григорий Явлинский, разгерметизировался. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря партии Игоря Яковлева.
По словам Яковлева, Явлинский летел из Грозного в Москву, а когда самолет уже был рядом с аэропортом, пилот сообщил пассажирам о разгерметизации салона. При этом самолет начал резко терять высоту – за несколько минут он снизился с 10 000 до 4000–5000 м, отметил пресс-секретарь. Он добавил, что у некоторых пассажиров возникли неприятные ощущения: «Люди просто хватались за головы, у кого-то шла кровь из ушей». Яковлев уточнил, что, когда самолет приземлился, в аэропорту его встречали три скорые.
У Явлинского при разгерметизации просто сильно заложило уши, уточнил Яковлев. Несмотря на то что лидер «Яблока» до сих пор испытывает неприятные ощущения, с ним все в порядке, отметил он.
Как отмечает «Интерфакс», самолет, о котором идет речь, это Boeing 737. Разгерметизация произошла 6 марта около 17.00. Тогда пилот доложил о чрезвычайной ситуации на борту и запросил экстренное снижение с высоты 8000 м до около 3000 м. Пилотам удалось на низком эшелоне дотянуть до аэродрома, рассказал источник «Интерфакса» в экстренных службах. После этого Boeing успешно приземлился во «Внуково».
Источник «Интерфакса» не уточняет название авиакомпании, но, согласно онлайн-табло на сайте «Внуково», в 17.10 в аэропорту приземлился только один самолет из Грозного – он принадлежит Utair.
Кто заявил о намерении баллотироваться в президенты в 2018 году
Михаил Метцель / ТАСС
Владимир Путин, президент России
1/10
Комсомольская правда / PhotoXPress
Павел Грудинин, директор подмосковного предприятия «Совхоз имени Ленина»
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
Григорий Явлинский, основатель партии «Яблоко»
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Владимир Жириновский, лидер ЛДПР
4/10
Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального
Алексей Навальный, политик
5/10
Максим Стулов / Ведомости
Ксения Собчак, телеведущая
6/10
Евгений Разумный / Ведомости
Борис Титов, уполномоченный при президенте по правам предпринимателей, лидер «Партии Роста»
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Канадский производитель смартфонов BlackBerry обратился в калифорнийский суд с иском к компании Facebook, которую он обвиняет в нарушении прав интеллектуальной собственности, сообщаетThe Verge. Ответчиками по заявлению станут также «дочки» Facebook - операторы мессенджера WhatsApp и приложения Instagram.
Представители BlackBerry утверждают, что соцсети, подконтрольные Марку Цукербергу, «присвоили инновации BlackBerry», используя в работе WhatsApp и Instagram запатентованные наработки компании в сфере безопасности, интерфейса и сроков эксплуатации аккумулятора.
«Мы категорически утверждаем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности. После нескольких лет диалога мы взяли на себя обязательство перед нашими акционерами принять определенные правовые меры», - подчеркивается в заявлении канадской компании.
Среди характеристик мессенджеров, которые, по мнению BlackBerry, заимствовала соцсеть, - рационализация процесса отправки уведомлений, показ времени прихода сообщения, а также возможность отмечать друзей на снимках.
В Facebook, в свою очередь, отвергают обвинения и обещают жестко отреагировать на претензии BlackBerry. «Иск BlackBerry, увы, отражает подлинное состояние ее бизнеса в области мессенджеров», - считает заместитель главного юрисконсульта Facebook Пол Грейуол. «BlackBerry, прекратив инновационные попытки, намеревается облагать налогами чужие инновации. Мы намерены сражаться», - подчеркнул он.
Facebook купила Instagram за $1 млрд в 2012 г., WhatsApp - в 2014 г. за $19 млрд.
Какие приложения россияне использовали чаще всего
Dado Ruvic / Reuters
Мессенджер WhatsApp стал самым популярным приложением – жители России пользовались им чаще всего в 2017 г., выяснили аналитики App Annie, не раскрыв количество активных пользователей. WhatsApp стал также самым скачиваемым приложением в России, в мире мессенджер на втором месте по количеству пользователей и третий по загрузкам
1/10
Максим Стулов / Ведомости
Viber второй по количеству активных пользователей в России и третий по количеству скачиваний. В мире Viber в топ-10 не входит
2/10
Максим Стулов / Ведомости
У приложения соцсети «В контакте» третье место по количеству активных пользователей в России и второе по загрузкам
3/10
Андрей Махонин / Ведомости
Sberbank Online на четвертой строчке рейтинга и по количеству пользователей, и по загрузкам в России
4/10
Toby Melville / Reuters
Instagram замыкает топ-5 самых используемых приложений в России. По количеству загрузок соцсеть на шестом месте
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Приложение для покупок в интернете AliExpress на шестом месте среди самых используемых и на седьмом по количеству скачиваний
6/10
Денис Абрамов / Ведомости
Справочник и навигатор 2GIS на седьмом месте по количеству активных пользователей
7/10
Dado Ruvic / Reuters
Skype на восьмом месте
8/10
Максим Туманов для Ведомостей
«Яндекс.Навигатор» на девятом месте по количеству активных пользователей
9/10
Максим Стулов / Ведомости
«Яндекс.Карты» замыкают топ-10 по количеству активных пользователей
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Несколько российских регионов, просивших выделить федеральные земли для решения проблем дольщиков, использовали участки не по назначению, заявил на селекторном совещании руководитель Минстроя РФ Михаил Мень.
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Снижение электорального рейтинга президента Владимира Путина наблюдалось в феврале, оно было незначительным и временным, заявил «РИА Новости» директор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя материал «Ведомостей». По словам Федорова, «Ведомости» сравнивали февральские данные с пиковыми, которые были зафиксированы 25–27 декабря. В предновогодний период настроения россиян всегда улучшаются, что приводит к росту рейтингов, пояснил директор ВЦИОМа.
Ранее «Ведомости» написали о том, что рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в крупных российских городах. В Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля, таковы данные ВЦИОМа.
«Никакого падения нет, если и были снижения – действительно, они в феврале фиксировались, то это снижение временное», – прокомментировал Федоров.
«В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина – 60–65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2–4 марта», – сказал Федоров.
По информации ВЦИОМа, около 63,1% жителей Москвы и Санкт-Петербурга готовы проголосовать за Путина. Точно примут участие в выборах 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% ответили «скорее приму», 9,1% респондентов сказали, что пропустят выборы. Еще 13,8% жителей Москвы и Петербурга сказали, что не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.
Новое оружие, которое показал Путин
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат». Разрабатывается на замену МБР «Воевода» (РС-20, Satan) украинского производства. Разрабатывается ГРЦ им. Макеева, производство планируется развернуть на заводе «Красмаш» в Красноярске. Судя по всему, программа отстает от первоначальных сроков примерно на 2-3 года
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Ракета имеет увеличенную дальность (может запускаться через Южный полюс), большее количество боеголовок, чем «Воевода». «Сармат» имеет короткий активный участок полета, что затрудняет работу ПРО. Ограничений по дальности нет. Бросковые испытания проведены в конце 2017 г.
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«Никакие системы ПРО нам не помеха», — заявил Путин
3/13
Крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. В конце 2017 г. состоялся пуск на Центральном полигоне (Новая Земля). Имеет дальность, вероятно, в несколько десятков тысяч километров. О разработке такой ракеты объявлено впервые. Ракета будет обладать неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета, подчеркнул Путин
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«Поскольку дальность не ограничена, она может сколько угодно маневрировать», — заявил Путин. Она неуязвима для ПРО и ПВО, добавил президент. Первые проекты по созданию крылатых ракет с ядерной энергетической установкой (ЯЭУ) относятся еще к 50-м гг. ХХ в. в СССР и США, но были отменены из-за низкой надежности ЯЭУ и опасности испытаний
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Беспилотный глубоководный аппарат большой дальности. Оснащен ядерной энергетической установкой, может быть укомплектован ядерной и обычной боеголовкой, применяться как против кораблей, так и против береговых целей. Новый класс стратегических вооружений, испытания завершены в 2017 г.
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Носителем ракеты являются атомные подводные лодки (предположительно, переоборудованные лодки проекта 949). В 2016 г. произошла утечка информации об ОКР «Статус-6» по разработке этого аппарата – по телевидению показали лист с описанием системы с совещания у президента. Беспилотные аппараты кратно превышают по скорости подводные лодки и торпеды. «Это просто фантастика», - отметил Путин
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Гиперзвуковая авиационная противокорабельная ракета «Кинжал». Дальность свыше 2000 км, гарантированное преодоление ПРО. Ракету несет сверхзвуковой перехватчик МиГ-31. Судя по всему, разработана НПО машиностроения
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С 1 декабря 2017 г. «Кинжал» с ракетой, развивающей скорость в десять скоростей звука, приступил к несению опытного боевого дежурства на аэродромах Южного военного округа
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Новое гиперзвуковое боевое оснащение (маневрирующая боеголовка) для МБР. Шифр ОКР «Авангард». Способна двигаться и маневрировать в плотных слоях атмосферы, испытания завершены в 2017 г.
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По заявлению Путина, ракета способна совершать маневры в тысячи километров. Ею могут оснащаться межконтинентальные баллистические ракеты и другие носители, разработка ведется, скорее всего, НПО машиностроения
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Андрей Гордеев / Ведомости
«В 2004 г. нас никто не слушал. Послушайте сейчас», - говорит Путин
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Лазерная наземная установка. Установлена на мобильном шасси, развернута в 2017 г. В СССР имелись лазерные боевые установки на гусеничном шасси (демонстрируются в ряде музеев), но сейчас речь идет, видимо, об установке большей мощности, чем в советское время. «Существенные результаты достигнуты в создании лазерного оружия», - рассказал Путин. На видео показали лазерную установку наземного базирования в массивном трейлере, с апертурой прицельного лазера 20-30 см
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«Сибур» ведет переговоры с государственной нефтегазовой компанией Саудовской Аравии Saudi Aramco о создании совместного предприятия по производству синтетического каучука, сообщает Reuters со ссылкой на предправления российского нефтехимического холдинга Дмитрия Конова.
«Диалог Саудовской Аравии и России, возможно, придал импульс проекту, хотя переговоры мы начали около четырех лет назад», – сказал журналистам Конов.
Компании подписали меморандум о сотрудничестве во время визита короля Саудовской Аравии в Россию в прошлом году, однако детали потенциального проекта не раскрывались.
По словам Конова, «Сибур» рассматривает экспорт технологии производства синтетического каучука в связи с недостатком первичного сырья и слабым ростом спроса внутри страны. Наличие первичного сырья в Саудовской Аравии и рост азиатских рынков позволит сделать проект успешным, указал он.
Конов отметил, что в совместном предприятии также вероятно будут участвовать и другие компании, у которых есть технологии, которыми не обладают «Сибур» и Aramco.
«Сибур» после запуска нефтехимического комбината в Тобольске в ближайшие два года рассчитывает нарастить экспорт полимеров. Сейчас компания ориентируется в основном на рынки стран бывшего СССР, однако намерена расширить географию поставок. Кроме того, «Сибур» планирует построить Амурский газохимический комбинат в Восточной Сибири. Он будет технологически связан с Амурским ГПЗ, который возводит «Газпром» как часть инфраструктуры трубопровода «Сила Сибири», предназначенного для экспорта газа в Китай.
Конов ожидает серьезного усиления конкуренции на мировых рынках в связи со сланцевым бумом в США, обеспечившим местных производителей нефтехимии дешевым сырьем.
Предправления «Сибура» считает, что мировой спрос на полимеры будет опережать развитие производственных мощностей США, что поможет рынку избежать в ближайшем будущем насыщения.
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В Москве руководство некоторых учреждений заставляет избирателей отчитываться о приходе на участки, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс». В то же время, по ее словам, такая ситуация недопустима.
«По результатам проверки одного из обращений подтвердилось – Москва дала эту информацию – подтвердилась информация о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений «Мосгортранса», – рассказала Памфилова. Она отметила, что такая же ситуация наблюдается и в стоматологической поликлинике № 64 в московском районе Северное Бутово.
«Просто блеф какой-то: вы идите, голосуйте и еще нам эсэмэску вышлите, а мы потом проверим, голосовали вы или нет. Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок! Это что такое? Они просто врут нагло, у них нет никакой возможности [проверить, кто голосовал]», – заявила председатель ЦИК.
Памфилова напомнила, что тайна голосования гарантируется избирательным законодательством. Она раскритиковала руководство учреждений, где пытаются таким образом контролировать сотрудников. «Уважаемые сотрудники поликлиники и других учреждений, если такая информация есть. Не стесняйтесь, не бойтесь, пишите нам, мы не дадим никого в обиду», – заключила председатель ЦИК. Она напомнила, что подобные нарушения предусматривают санкции вплоть до увольнения и уголовной ответственности, отмечает агентство.
«Ведомости» 6 марта писали, что ключевой задачей на выборах президента станет высокая явка. В связи с чем ЦИК запустил кампанию по информированию населения, для участия в которой привлек представителей шоу-бизнеса и предпринимателей. В Кремле в тот же день заявили, что Кремль не имеет к этому никакого отношения, а бизнес, участвующий в кампании по популяризации выборов главы государства, откликнулся на активность ЦИК.
Как россиян зовут на выборы
Ведомости
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
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Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
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В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
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Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
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Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
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Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
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Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
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Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
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Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
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Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
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Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
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Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
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Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
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Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
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Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
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Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
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Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
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Минфин 7 марта открыл книгу заявок на обмен российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 г. (Россия-2030), говорится в сообщении ведомства.
Суверенные бонды будут обмениваться на выпуски внешних облигационных займов с погашением в 2027 г. и 2047 г. (Россия-2027 и Россия-2047) или на облигации новых выпусков, которые Минфин планирует разместить в этом году.
В общей сложности Минфин разместит для обмена старого выпуска евробонды на сумму до $4 млрд.
Заявки будет собирать в период с 7 по 15 марта организатор размещения «ВТБ капитал». Цена обмениваемых облигаций не должна превышать 113,5% от номинала. Заявки одобрят 16 марта, облигации будут выкуплены по единой цене, которая определится по итогам анализа книги заявок. Расчет по обмену пройдет 21 марта.
Обязательства по выкупленным облигациям будут признаны досрочно исполненными. В сообщении отмечается, что Минфин оставляет за собой право изменить сроки обмена бумаг.
В 2018 г. Минфин, как и в предшествующие два года, планирует новый выпуск евробондов на сумму до $3 млрд. В 2017 г. Минфин также занял на внешнем рынке $3 млрд и обменял старый выпуск евробондов на $4 млрд.