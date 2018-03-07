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Путин назвал условие применения Россией ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие исключительно для нанесения так называемого ответно-встречного удара, заявил президент Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву в фильме «Мировой порядок 2018».

«Хочу вам сказать и хочу, чтобы об этом узнали у нас и за рубежом. Ведь наши планы применения, надеюсь, что этого никогда не будет, но теоретические планы применения - это так называемый ответно-встречный удар», - сказал Путин (цитаты по «Интерфаксу»).

«Это значит, что решение о применении ядерного оружия может быть принято только в том случае, если наша система предупреждения о ракетном нападении зафиксировала не только старт ракет, но и дала точный прогноз и траектории полетов и время падения головных частей на территорию Российской Федерации, - объяснил президент. - То есть если кем-то принято решение уничтожить Россию, тогда у нас возникает законное право ответить».

Такая ситуация стала бы для мира глобальной катастрофой, подчеркнул Путин. «Но я все-таки как гражданин России и глава российского государства тогда хочу задаться вопросом: а зачем нам такой мир, если там не будет России», - добавил он.

Путин напомнил, что впервые ядерная бомба появилась в США. СССР, в отличие от американских властей, никогда не применял ядерное оружие, подчеркнул глава государства. Многие эксперты говорили об отсутствии необходимости ядерного удара США по Японии в 1945 г., отметил Путин. При этом он заметил: «Где гарантия, что этого не повторится?»

В послании Федеральному собранию 1 марта Путин заявил, что Россия будет рассматривать любое применение ядерного оружия против России или ее союзников как ядерное нападение. «Ответ будет мгновенным и со всеми вытекающими последствиями», - пообещал он.

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