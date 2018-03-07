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Памфилова заявила о недопустимости принудительного голосования

В Москве руководство некоторых учреждений заставляет избирателей отчитываться о приходе на участки, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс». В то же время, по ее словам, такая ситуация недопустима.

«По результатам проверки одного из обращений подтвердилось – Москва дала эту информацию – подтвердилась информация о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений «Мосгортранса», – рассказала Памфилова. Она отметила, что такая же ситуация наблюдается и в стоматологической поликлинике № 64 в московском районе Северное Бутово.

«Просто блеф какой-то: вы идите, голосуйте и еще нам эсэмэску вышлите, а мы потом проверим, голосовали вы или нет. Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок! Это что такое? Они просто врут нагло, у них нет никакой возможности [проверить, кто голосовал]», – заявила председатель ЦИК.

Памфилова напомнила, что тайна голосования гарантируется избирательным законодательством. Она раскритиковала руководство учреждений, где пытаются таким образом контролировать сотрудников. «Уважаемые сотрудники поликлиники и других учреждений, если такая информация есть. Не стесняйтесь, не бойтесь, пишите нам, мы не дадим никого в обиду», – заключила председатель ЦИК. Она напомнила, что подобные нарушения предусматривают санкции вплоть до увольнения и уголовной ответственности, отмечает агентство.

«Ведомости» 6 марта писали, что ключевой задачей на выборах президента станет высокая явка. В связи с чем ЦИК запустил кампанию по информированию населения, для участия в которой привлек представителей шоу-бизнеса и предпринимателей. В Кремле в тот же день заявили, что Кремль не имеет к этому никакого отношения, а бизнес, участвующий в кампании по популяризации выборов главы государства, откликнулся на активность ЦИК.

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