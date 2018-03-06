К борьбе за явку подключились магазины и автозаправки

Статья опубликована в № 4521 от 06.03.2018 под заголовком: На выборы по чеку

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Банкоматы «ВТБ 24» приглашают на выборы Андрей Гордеев / Ведомости

К борьбе за явку избирателей на президентские выборы подключились магазины, бензозаправки, банки, кинотеатры и транспорт. Чаще всего это делается по просьбе Центризбиркома.

От «Магнита» до «Роскосмоса»

Одной из первых информировать избирателей начала розничная сеть «Магнит»: на ее чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом кампании. О выборах напоминают чеки на автозаправках ООО «Лукойл-центрнефтепродукт» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами. «Сбербанк-онлайн» и сайт Сбербанка рекламируют сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования, на выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24». Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен – так, логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро и загружается при подключении к WiFi. Sms с информацией о выборах начали рассылать сотовые операторы.

Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. Официально за активность избирателей отвечает ЦИК: в декабре он распределил 17,7 млрд руб., выделенных на проведение выборов, из них на информирование избирателей приходится 770 млн руб. Для сравнения: в 2007–2008 гг. общая стоимость программы информационно-разъяснительной деятельности ЦИК составила 420 млн руб. (200 млн руб. – на думскую кампанию и 220 млн – на президентскую).

По информации сайта ЦИК, соглашения о взаимодействии, предполагающие в том числе и информирование избирателей, комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармдистрибутором ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом. С РЖД подписано соглашение об открытии избирательных участков на 38 вокзалах.

В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», говорит представитель ЦИК Юлия Фелонина. По ее словам, ЦИК не оплачивает рассылку sms, а информационно-разъяснительная концепция ЦИК по информированию о выборах не включала в себя информирование на кассовых чеках.

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