К борьбе за явку подключились магазины и автозаправки
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
К борьбе за явку избирателей на президентские выборы подключились магазины, бензозаправки, банки, кинотеатры и транспорт. Чаще всего это делается по просьбе Центризбиркома.
От «Магнита» до «Роскосмоса»
Одной из первых информировать избирателей начала розничная сеть «Магнит»: на ее чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом кампании. О выборах напоминают чеки на автозаправках ООО «Лукойл-центрнефтепродукт» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами. «Сбербанк-онлайн» и сайт Сбербанка рекламируют сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования, на выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24». Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен – так, логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро и загружается при подключении к WiFi. Sms с информацией о выборах начали рассылать сотовые операторы.
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. Официально за активность избирателей отвечает ЦИК: в декабре он распределил 17,7 млрд руб., выделенных на проведение выборов, из них на информирование избирателей приходится 770 млн руб. Для сравнения: в 2007–2008 гг. общая стоимость программы информационно-разъяснительной деятельности ЦИК составила 420 млн руб. (200 млн руб. – на думскую кампанию и 220 млн – на президентскую).
По информации сайта ЦИК, соглашения о взаимодействии, предполагающие в том числе и информирование избирателей, комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармдистрибутором ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом. С РЖД подписано соглашение об открытии избирательных участков на 38 вокзалах.
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», говорит представитель ЦИК Юлия Фелонина. По ее словам, ЦИК не оплачивает рассылку sms, а информационно-разъяснительная концепция ЦИК по информированию о выборах не включала в себя информирование на кассовых чеках.
- Доступ ко всем материалам с любых устройств
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}