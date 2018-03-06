Кремль отрицает привлечение бизнеса к рекламе выборов

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К повышению явки избирателей на президентские выборы подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и транспорт
Максим Стулов / Ведомости
Бизнес, участвующий в кампании по популяризации выборов президента, откликнулся на активность Центризбиркома, а не Кремля. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».
«Вы знаете, ЦИК ведет активную работу по популяризации выборов - и, разумеется, на это не могут не обращать внимание представители бизнеса, которые тоже подключаются к этой работе», - сказал Песков, комментируя публикацию «Ведомостей» об активном участии частного бизнеса в рекламе выборов.
«Не может быть такого, чтобы Кремль кому-то навязывал подобную активность», - добавил представитель Кремля.
Как россиян зовут на выборы
Ведомости
В ноябре 2017 г. председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что ЦИК придает огромное значение информированию избирателей: «Мы поставили себе амбициозную цель: к марту 2018 г. каждый гражданин нашей страны, где бы он ни находился, должен знать о выборах президента России». На фото: sms от ЦИК
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Ведомости /
Одними из первых информировать избирателей начали магазины сети «Магнит». На чеках появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах продают пакеты с логотипом кампании
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В феврале в интернете появились вирусные ролики, призывающие идти на выборы. В одном из таких роликов 52-летний мужчина видит кошмарный сон, какие могут быть последствия того, что он не пошел на выборы. Так, его призывают в армию, сын в пионерском галстуке просит 4 млн руб. на охрану в школе, а жена взяла «гея на передержку». Снявшаяся в ролике актриса Светлана Галка сообщила радиостанции «Эхо Москвы» в Ярославле, что режиссер ролика – Александр Бойков. The Village связался с Бойковым, но тот заявил, что не знает, о каких роликах идет речь, и опроверг, что имеет к ним отношение. Галка подтвердила The Village, что режиссером был именно Бойков
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Ведомости
Топовые блогеры Instagram размещают посты о выборах. На фото: Instagram телеведущей Ольги Бузовой (12,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Они призывают подписчиков сходить на выборы и пишут о возможности воспользоваться услугой голосования на удобном участке. На фото: Instagram певицы Елены Темниковой (3,4 млн подписчиков)
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Ведомости
Высокая явка является одной из главных задач на выборах, не раз говорили «Ведомостям» собеседники, близкие к администрации президента. На фото: материалы, выданные во время поквартирного обхода. В листовках жителям предлагают посетить продовольственные ярмарки в непосредственной близости от избирательных участков
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Ведомости
Официально за активность избирателей отвечает ЦИК. Из выделенных на проведение выборов 17,7 млрд руб. на информирование избирателей приходится 770 млн руб. На фото: информационный стенд в московском детском саду
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Ведомости
Напоминания о предстоящих 18 марта выборах президента появились в торговых центрах. На фото: торговый центр «Калейдоскоп»
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Максим Стулов / Ведомости
Плакат на входе в ТЦ «Райкин плаза» в Москве рассказывает о том, кого в Древней Греции называли идиотом
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Ведомости
В сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами
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Ведомости /
Информируют избирателей московские вокзалы и метрополитен
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Ведомости
Логотип выборов появился на одноразовых билетах в метро
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Ведомости
Он также загружается при подключении к WiFi
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Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году ЦИК проводит беспрецедентную кампанию по информированию и в комиссии «рады, что многие партнеры помогают, в кампании по информированию принял участие социально активный бизнес», сообщила представитель ЦИК
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Ведомости
О выборах напоминают чеки и информационные табло на АЗС «Лукойла». На фото: АЗС «Лукойла» в Подмосковье
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Ведомости
Сайт Сбербанка рекламирует сайт «Госуслуги», предлагая выбрать участок для голосования
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Ведомости
Также участок для голосования предлагает выбрать «Сбербанк-онлайн»
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Андрей Гордеев / Ведомости
На выборы приглашают и банкоматы «ВТБ 24»
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Ведомости
В аэропорту «Внуково», по словам его представителя, информировать о выборах пассажиров и сотрудников планируется с помощью рассылки и информации на сайте. На территории «Внуково» и «Домодедово» будут работать избирательные участки. В «Шереметьево» сообщили, что там есть реклама, информирующая о выборах. На фото: сайт «Аэрофлота»
«Ведомости» 6 марта писали, что одной из главных задач на предстоящих выборах президента станет высокая явка. В связи с этим Центризбирком запустил беспрецедентную кампанию по информированию населения, в которой участвуют представители шоу-бизнеса и бизнес. По данным сайта ЦИК, соглашения о взаимодействии, предполагающие в том числе и информирование избирателей, комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармацевтической компанией ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом и другими структурами.
Кроме того, к повышению явки избирателей на президентские выборы подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и транспорт.
В частности, на чеках розничной сети «Магнит» появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом избирательной кампании. О выборах напоминают на автозаправках «Лукойл» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами.
В «Магните» объяснили размещение напоминания о выборах на чеках заботой о жителях страны. «Чеки являются одной из доступных форм оповещения и позволяют проинформировать значительную часть населения», – объяснял газете представитель компании. Сбербанк уточнил, что всегда проводит информационные кампании, приуроченные к важным государственным датам. В ГК «Протек» подчеркнули, что делают это безвозмездно, поскольку это «гражданский долг» компании.
Началось досрочное голосование на выборах президента России
Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование на выборах президента России началось в труднодоступных районах Сахалинской и Магаданской областей, передает ТАСС
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Сергей Красноухов/ТАСС
«Сегодня у нас первый вылет: на мыс Крильон отправился вертолет, там смогут проголосовать смотрители маяка. Завтра планируем лететь на Монерон. Там особо охраняемая природная территория. Свой голос на выборах президента смогут отдать ее работники и военнослужащие», - пояснил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
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Сергей Красноухов/ТАСС
Период досрочного голосования начался еще 25 февраля
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Сергей Красноухов/ТАСС
«Все вылеты планируются индивидуально, исходя из погодных условий, договоренностей с авиакомпанией», - отметил зампредседателя избирательной комиссии Сахалинской области Павел Сиваконов (цитата по ТАСС)
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Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование во вторник стартовало и на Колыме
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Сергей Красноухов/ТАСС
«Члены избирательной комиссии Магаданской области на вертолете вылетели в Северо-Эвенский район, где смогут проголосовать оленеводческие бригады и несколько горнодобывающих предприятий», - сообщил председатель избирательной комиссии Магаданской области Николай Жуков (цитата по ТАСС)
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Сергей Красноухов/ТАСС
В Хабаровском крае члены избиркома планируют 28 февраля отправиться в удаленные села района Полины Осипенко. Затем вертолет полетит в Тугуро-Чумиканский, Аяно-Майский районы, рассказал ТАСС секретарь избирательной комиссии Хабаровского края Оярс Машков
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Сергей Красноухов/ТАСС
Досрочное голосование идет полным ходом и на Камчатке, Чукотке, Якутии и Амурской области
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Сергей Красноухов/ТАСС
В отдаленных районах первыми голосуют оленеводы и смотрители маяков
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Сергей Красноухов/ТАСС
Члены избирательных комиссий Дальнего Востока в удаленные районы добираются на вертолетах, высокопроходимых машинах и даже на снегоходах (на фото вид на мыс Крильон)