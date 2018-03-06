Кремль отрицает привлечение бизнеса к рекламе выборов

Не может быть такого, чтобы Кремль кому-то навязывал подобную активность, заявил Песков

К повышению явки избирателей на президентские выборы подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и транспорт Максим Стулов / Ведомости

Бизнес, участвующий в кампании по популяризации выборов президента, откликнулся на активность Центризбиркома, а не Кремля. Об этом заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент «Ведомостей».

«Вы знаете, ЦИК ведет активную работу по популяризации выборов - и, разумеется, на это не могут не обращать внимание представители бизнеса, которые тоже подключаются к этой работе», - сказал Песков, комментируя публикацию «Ведомостей» об активном участии частного бизнеса в рекламе выборов.

«Не может быть такого, чтобы Кремль кому-то навязывал подобную активность», - добавил представитель Кремля.

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«Ведомости» 6 марта писали, что одной из главных задач на предстоящих выборах президента станет высокая явка. В связи с этим Центризбирком запустил беспрецедентную кампанию по информированию населения, в которой участвуют представители шоу-бизнеса и бизнес. По данным сайта ЦИК, соглашения о взаимодействии, предполагающие в том числе и информирование избирателей, комиссия заключила с «Роскосмосом», Торгово-промышленной палатой, фармацевтической компанией ГК «Протек», ФГУП «Почта России», Сбербанком, Ростуризмом и другими структурами.

Кроме того, к повышению явки избирателей на президентские выборы подключились магазины, автозаправки, банки, кинотеатры и транспорт.

В частности, на чеках розничной сети «Магнит» появился призыв прийти 18 марта на выборы, а на кассах магазинов продают пакеты с логотипом избирательной кампании. О выборах напоминают на автозаправках «Лукойл» и табло электронного заказа сети Burger King, а в сети кинотеатров «5 звезд» ролики с призывом прийти на участки показывают перед сеансами.

В «Магните» объяснили размещение напоминания о выборах на чеках заботой о жителях страны. «Чеки являются одной из доступных форм оповещения и позволяют проинформировать значительную часть населения», – объяснял газете представитель компании. Сбербанк уточнил, что всегда проводит информационные кампании, приуроченные к важным государственным датам. В ГК «Протек» подчеркнули, что делают это безвозмездно, поскольку это «гражданский долг» компании.

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