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ВЦИОМ объяснил снижение рейтинга Путина

Снижение электорального рейтинга президента Владимира Путина наблюдалось в феврале, оно было незначительным и временным, заявил «РИА Новости» директор ВЦИОМа Валерий Федоров, комментируя материал «Ведомостей». По словам Федорова, «Ведомости» сравнивали февральские данные с пиковыми, которые были зафиксированы 25–27 декабря. В предновогодний период настроения россиян всегда улучшаются, что приводит к росту рейтингов, пояснил директор ВЦИОМа.

Ранее «Ведомости» написали о том, что рейтинг кандидата в президенты Путина резко упал в крупных российских городах. В Москве и Санкт-Петербурге уровень поддержки сократился более чем на 12 п. п. – с 69,7% 10 января до 57,1% 18 февраля, таковы данные ВЦИОМа.

«Никакого падения нет, если и были снижения – действительно, они в феврале фиксировались, то это снижение временное», – прокомментировал Федоров.

«В диапазоне достаточно узком колеблется уровень поддержки Путина – 60–65%, он таким был в декабре до этого предновогоднего пика, и таким же он является сегодня, по данным опроса за 2–4 марта», – сказал Федоров.

По информации ВЦИОМа, около 63,1% жителей Москвы и Санкт-Петербурга готовы проголосовать за Путина. Точно примут участие в выборах 62,7% москвичей и петербуржцев, 10,7% ответили «скорее приму», 9,1% респондентов сказали, что пропустят выборы. Еще 13,8% жителей Москвы и Петербурга сказали, что не определились с решением об участии в выборах, а 1,4% респондентов затруднились ответить.

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