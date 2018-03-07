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СМИ сообщили об отравлении Скрипаля нервно-паралитическим веществом

Бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники.

На это указывают медицинские и химические показания, пишет издание. Источники The Guardian не уточняют, чем именно были отравлены Скрипаль и его дочь, однако самые известные вещества такого типа – это зарин и vx. Последним ранее был отравлен Ким Чен Нам, брат лидера КНДР Ким Чен Ына.

Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра Maltings в Солсбери на юго-западе Англии 5 марта. Скрипаль – бывший полковник ГРУ. В России его обвинили в шпионаже в пользу Великобритании. Он получил $100 000 за информацию, которую поставлял с 1990-х гг., по данным российской стороны. Скрипаль провел в тюрьме более пяти лет. В 2010 г. его помиловали. В этом же году он получил убежище в Великобритании.

Официальная причина отравления Скрипаля и его дочери пока не озвучена. Однако вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко сообщила британским СМИ, что произошедшее со Скрипалем «очень похоже» на произошедшее с ее мужем.