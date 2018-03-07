Политика

Новости

Кадыров рассказал подробности крушения вертолета Ми-8

Крушение вертолета Ми-8 произошло из-за сильного порыва ветра, всего погибло шесть человек. Об этом рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Вертолет Ми-8 отвозил пограничников на заставу, он снизился, чтобы они сошли, отмечает глава Чечни. Вертолет завис в двух метрах от земли, когда произошел резкий порыв ветра, двое пограничников успели спрыгнуть, добавил он. Вертолет упал в пропасть с обрыва, в нем находились семь человек, написал Кадыров. По его словам, из них пять человек погибли, двоих извлекли, но один из них скончался в республиканском госпитале. Второй выживший сейчас в стабильно тяжелом состоянии, его могут перевезти в Москву, добавил Кадыров. «Я желаю скорейшего выздоровления раненому бойцу и приношу искренние соболезнования семьям погибших», – отметил глава Чечни.

Ранее стало известно, что вертолет погранвойск Ми-8 разбился в Чечне высоко в горах в узком ущелье. Он столкнулся с землей при попытке зайти на посадочную площадку, сообщал Следственный комитет. Уже возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК (нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия).