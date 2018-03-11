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The Telegraph узнал о разработке в Великобритании аналога «акта Магнитского»

Власти Великобритании намерены ввести санкции в отношении российских чиновников, которые, по их мнению, причастны к коррупции и нарушениям прав человека, пишет британская газета The Telegraph. Британские парламентарии готовятся сообщить о новых мерах в ближайшие недели.

По данным издания, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон и министр внутренних дел Эмбер Радд договорились, что Лондон разработает свою версию так называемого «акта Магнитского», который предусматривает санкции в отношении ряда российских должностных лиц. Тем, кто попадет в санкционный список, грозит заморозка активов и запрет на въезд в страну, пишет The Telegraph.

Издание отмечает, что создание такого списка обсуждалось в Британии еще до отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Этот инцидент усилил напряженность в отношениях с Москвой, пишет газета.

Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в Солсбери. Они были госпитализированы в тяжелом состоянии и сейчас находятся в коме. Полиция расследует инцидент по статье о покушении на убийство. Рассматривается версия причастности России к отравлению Скрипаля.

«Закон Магнитского» был принят в США в декабре 2012 г. В санкционный список включены лица, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека в России. Аналогичные акты приняты в Литве, Эстонии и Канаде.

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