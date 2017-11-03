Канада ввела санкции против 30 граждан России

В их числе председатель СКР Владимир Бастрыкин и следователи, связанные с «делом Магнитского»

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо Christinne Muschi / Reuters

Правительство Канады ввело санкции против 30 граждан России, следует из опубликованного в пятницу заявления канадского МИДа.

В списке имен - председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин и ряд функционеров и следователей СКР, замгенпрокурора Виктор Гринь и следователь Станислав Гордиевский. Все они входят и в так называемый «список Магнитского», составленный в США.

Персональные ограничительные меры введены во исполнение недавно принятого «Закона о жертвах коррумпированных иностранных правительств» (Victims of Corrupt Foreign Officials Act), или «Закона имени Сергея Магнитского». Закон является канадской версией американского «Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского».

Кроме того, санкции введены против граждан Венесуэлы и Южного Судана. Всего в списке 52 человека.

«Закон имени Сергея Магнитского» вступил в действие в Канаде в середине октября. Он позволяет Канаде вводить санкции в отношении иностранных граждан, ответственных за грубые нарушения международно признанных прав человека. В частности, им могут запретить въезд в Канаду. Закон призван ответить на грубые нарушения прав человека и значимые преступления коррупционного характера в других странах, заявила тогда министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Посольство России в Канаде заявило, что принятие этого закона противоречит здравому смыслу. «Нерациональный акт, спонсируемый беглым мошенником и налоговым уклонистом, а также людьми, которые ненавидят Россию», - написала российская дипмиссия в Twitter.

Инициатором принятия законов, аналогичных «акту Магнитского», по всему миру является инвестор Билл Браудер.