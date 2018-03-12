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МЧС предупредило москвичей о гололеде

В Москве и Московской области ожидается возникновение гололеда. Об этом предупреждают управления МЧС по столице и Подмосковью.

При этом возможно возникновение ДТП и заторов на дорогах из-за гололеда, отмечает МЧС. Опасность гололеда сохранится ночью в ночь на вторник, 13 марта, уточняет «Интерфакс».

Гидрометцентр ранее обратил внимание москвичей на то, что потепление было временным. «Это еще не весна – только оттепель», – говорится в сообщении организации. Во второй половине недели вернется зимняя погода, уточняется там же.