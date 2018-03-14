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Кремль назвал неприемлемым язык ультиматума Великобритании в деле Скрипаля

Москва считает недопустимым объявление премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ультиматума в деле отравленного экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Москва не приемлет голословных, не подкрепленных какими-либо доказательствами обвинений в свой адрес и не приемлет также языка ультиматума», - подчеркнул представитель Кремля (цитаты по «Интерфаксу»).

«Позиция Москвы хорошо известна, она была доведена по дипломатическим каналам до Лондона, она заключается в том, что Москва не имеет никакого отношения к происшествию, которое имело место в Великобритании», - сказал Песков.

Он отметил, что российская сторона остается открытой для взаимодействия при расследовании причин происшедшего, «но, к сожалению, не встречает взаимности со стороны британцев».

Отвечая на вопрос, не опасается ли Москва международной изоляции, Песков выразил надежду на то, что «возобладает здравый смысл, что другие страны, по крайней мере, задумаются о том, есть ли какие-то доказательства или нет, и насколько могут быть обоснованными какие-либо упреки в адрес Москвы».

«Здравый смысл подсказывает и демонстрирует, что никаких оснований для таких упреков быть не может», - заключил Песков, подчеркнув, что Россия не имеет никакого отношения к инциденту в Солсбери.

Песков также отказался озвучивать какую-либо версию происшедшего. «Это не наше дело высказывать какие-то версии со стороны Кремля, поскольку он не занимается расследованиями преступлений или происшествий, тем более, которые произошли не на территории нашей страны», - сказал он.

4 марта Скрипаля и его дочь нашли в бессознательном состоянии на лавочке у торгового центра в английском Солсбери. По данным британских спецслужб, они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом. Сейчас пострадавшие находятся в коме. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о причастности России к инциденту «с высокой вероятностью» и предъявила Москве ультиматум, потребовав до вечера 13 марта официальных объяснений. В случае неудовлетворительного ответа Лондон обещал рассматривать инцидент со Скрипалем как «незаконное применение силы Россией против Британии».

МИД России в свою очередь потребовал от Великобритании предоставить образцы обнаруженного в Солсбери отравляющего вещества. Посол Великобритании Лори Бристоу был уведомлен о том, что Москва не будет отвечать на ультиматум до получения образцов вещества. Бристоу сообщил, что решение о принимаемых в отношении России мерах Мэй объявит в среду.

В 2004 г. Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Великобритании. В 2010 г. бывшего полковника ГРУ помиловали и выслали из России по программе обмена шпионами.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ