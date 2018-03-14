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Политика
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СМИ узнали о предоставлении охраны получившим убежище в Великобритании россиянам

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Великобритания предоставила охрану целому ряду граждан России, получивших убежище в этой стране, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на неназванных собеседников. «После отравления в Солсбери под окном моего дома постоянно дежурит полицейская машина», – сказал изданию один из российских политэмигрантов.

Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Их отравили нервно-паралитическим веществом. Пострадавшие были доставлены в больницу в состоянии комы. В России Скрипаль был приговорен к 13 годам тюрьмы за шпионаж в пользу Британии. В 2010 г. его помиловали и выслали из страны по программе обмена шпионами.

А в понедельник, 12 марта, в своем доме в Лондоне был найден мертвым бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков, заочно осужденный в России за мошенничество. Насильственный характер смерти полиция пока не подтверждает.

Правоохранительные органы Великобритании не связывают смерть Глушкова с отравлением Скрипаля и его дочери. Однако расследование обоих инцидентов ведет антитеррористическое подразделение Скотленд-Ярда.

Ранее бывший совладелец «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший из Москвы в Лондон в 2009 г., рассказал газете The New York Times, что вскоре после переезда заметил слежку. По его словам, два или три человека часами стояли в 100 м от его дома и лузгали семечки. «Штирлиц прибыл», – комментировал это Чичваркин.

Список противников советской и российской власти, убитых за границей

Технологии
Новости

Google запретит рекламу криптовалют

Ведомости
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Google с июня 2018 г. вводит запрет на рекламу криптовалют, говорится в сообщении компании.

Ограничение коснется рекламы непосредственно криптовалюты и связанного контента - ICO, криптокошельков, обмена криптовалют, советов по торговле и бинарных опционов.

Реклама валютных фьючерсов и некоторых других финансовых товаров будет доступна после сертификации только в отдельных странах. Сертификация рекламы криптовалют не предусматривается.

В конце января рекламу криптовалют, ICO и бинарных опционов запретил Facebook. Компания заявила, что реклама этих финансовых инструментов часто вводит пользователей в заблуждение или ассоциируется с обманчивыми методами продвижения. В то же время основатель социальной сети Марк Цукерберг называл криптовалюты и соответствующие технологии шифрования важным трендом.

Кто разбогател на криптовалюте

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Финансы
Новости

ЦБ внесет 113 млрд рублей в имущество Агентства по страхованию вкладов

Ведомости
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Центробанк внесет около 113 млрд руб. в качестве имущественного взноса в Агентство по страхованию вкладов (АСВ) взамен списанных субордов «Открытия», Бинбанка и Промсвязьбанка. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет АСВ.

В 2015-2016 гг. АСВ приобрело суборды в рамках госпрограммы докапитализации банков, оплатив их облигациями федерального займа. Бинбанк получил капитал на 17,8 млрд руб., «Открытие» – 65,2 млрд руб., Промсвязьбанк – 29,9 млрд руб.

После того как ЦБ отправил все три банка на санацию, суборды были списаны, а облигации федерального займа, которыми они были оплачены, планируется направить на докапитализацию Промсвязьбанка.

Финансы
Новости

Расходы на санацию банка «Пересвет» выросли на 33 млрд рублей

Ведомости
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Расходы на санацию банка «Пересвет» могут составить 99,8 млрд руб., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на годовой отчет Агентства по страхованию вкладов (АСВ). Это гораздо больше, чем планировал Центробанк: в апреле прошлого года регулятор сообщил, что выделит на финансовое оздоровление «Пересвета» кредит в размере 66,7 млрд руб.

В отчетности банка «Пересвет» по МСФО отражены кредиты именно на такую сумму: займы в размере 47,6 млрд руб. на 15 лет под 0,51% годовых и в размере 19,1 млрд руб. на 6 лет под 4,01% годовых, отмечает агентство.

При этом в отчете АСВ указано, что план по финансовому оздоровлению «Пересвета» предусматривает оказание агентством финансовой помощи банку на общую сумму 99,8 млрд руб. Почему эта сумма на 33,1 млрд руб. больше цифры, озвученной в апреле Центробанком, АСВ не поясняет, пишет «Интерфакс». Представитель АСВ не ответил на запрос об увеличении суммы, пишет Reuters. Представитель Всероссийского банка развития регионов (ВБРР), который санирует «Пересвет», отказался от комментариев. Представитель «Роснефти», которая контролирует ВБРР, не ответил на запрос.

ВБРР санировал «Пересвет» в апреле 2017 г. с помощью механизма bail-in. В отчетности за 2017 г. он сообщил, что привлек у АСВ кредиты номинальной стоимостью 93,1 млрд руб.

Политика
Новости

Рогозин сравнил создание космических войск США с открытием ящика Пандоры

Ведомости
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Если заявление американского президента Дональда Трампа о создании космических войск означает размещение оружия в космосе, то США открывают ящик Пандоры, считает вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Об этом он написал в Facebook.

Так Рогозин отреагировал на слова Трампа, который ранее заявил, что у США может появиться новый вид войск – космические войска. «Моя новая национальная стратегия по космосу признает, что в космическом пространстве могут осуществляться боевые действия, как на земле, в воздухе и в воде», – приводит слова Трампа телеканал Fox News.

По словам президента США, ранее он не воспринимал эту идею всерьез, но сейчас считает ее отличной.

В действующей системе вооруженных сил США космическое командование входит в ВВС и подчиняется стратегическому командованию. В его задачи входит поддержка военных операций. Космическое командование было сформировано в 1982 г., его штаб-квартира находится в штате Колорадо.

Как 60 лет назад запускали первый спутник Земли

Политика
Новости

СМИ анонсировали новые отставки в администрации Трампа

Ведомости
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В скором времени своих постов могут лишиться помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер и руководитель аппарата Белого дома Джон Келли, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

При этом отставка Макмастера более вероятна, чем уход Келли, которого Трамп публично похвалил во вторник, отмечает CNN. На место Макмастера рассматриваются бывший посол США при ООН времен президента Джорджа Буша Джон Болтон, гендиректор Oracle Сафра Кац, директор агентства нацбезопасности адмирал Майк Роджерс и вице-президент Ford Motors, бывший старший сотрудник администрации Буша Стивен Бигун.

Собеседники телеканала не исключают и возможности других кадровых перестановок в Белом доме. По словам высокопоставленного собеседника в администрации Трампа, новые отставки могут состояться на следующей неделе. По данным других источников, Трамп может принять кадровые решения в течение следующих двух месяцев.

Трамп 12 марта объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его заменит директор ЦРУ Майк Помпео. Американский президент заявил журналистам, что близок к завершению формирования своей обновленной администрации.

Первый год Дональда Трампа в графиках и цифрах

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Финансы
Новости

ЦСР предложил отменить валютный контроль

Ведомости
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Центр стратегических разработок Алексея Кудрина предложил полностью отказаться от валютного регулирования. Такие предложения содержатся в докладе о реформе валютного контроля, сообщает РБК со ссылкой на документ. Доклад написан экономистами Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) и Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ) Александрой Коваль, Антониной Левашенко, Сергеем Синельниковым-Мурылевым и Павлом Труниным, уточняет «Коммерсантъ».

Реформу авторы предлагают провести в два этапа. Первый может быть реализован к концу 2018 г. Он предполагает отмену требований по репатриации и создание открытого режима использования иностранных счетов. За этим должна последовать отмена запрета на валютные операции между резидентами и введение запрета на использование иностранной валюты как платежного средства в России.

Второй этап реформы валютного контроля рассчитан на 2019-2020 гг. За это время предполагается отменить требование об отчетности по счетам, открытым в странах, с которыми у России заключен договор об обмене налоговой информацией по стандартам ОЭСР.

Для контроля отмывания денег ЦСР предлагает привести в соответствие требованиям FATF приказ Росфинмониторинга от 2009 г. «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определению признаков необычных сделок». В нем могут быть прописаны признаки сделок с повышенным риском отмывания денег.

О важности либерализации валютного контроля ранее говорил и министр экономического развития Максим Орешкин. Центробанк предлагал искать баланс между полной отменой валютного контроля и жестким контролем.

Стиль жизни
Новости

Умер физик-теоретик Стивен Хокинг

Ведомости
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Известный британский ученый, физик-теоретик Стивен Хокинг скончался на 77-м году жизни, сообщает Sky News со ссылкой на заявление его семьи. «Он был великим ученым и необыкновенным человеком, чья работа и наследие будут жить долгие годы», - говорится в сообщении.

Хокинг был одним из основоположников квантовой космологии, занимался изучением черных дыр. Когда Хокингу был 21 год, у него обнаружили тяжелое неврологическое заболевание - боковой амиотрофический склероз. Врачи прогнозировали ему несколько лет жизни, но он прожил значительно дольше. Большую часть жизни Хокинг был почти полностью парализован и общался с людьми с помощью синтезатора речи. Несмотря на это, ему удалось стать одним из самых известных ученых в мире.

В 2015 г. Хокинг вместе с российским бизнесменом Юрием Мильнером запустили проект поиска внеземных цивилизаций. Мильнер, который называл физика «идеологическим лидером проекта», объявил, что инвестирует в исследования $100 млн. В 2016 г. Мильнер и Хокинг объявили о запуске программы Breakthrough Starshot. Ее цель - запустить крошечные космические аппараты к звезде альфа Центавра, центру ближайшей к Земле звездной системы. Мильнер заявил, что потратит на этот проект еще $100 млн.

Возможность колонизировать другие планеты может спасти человечество от глобальных катастроф, связанных с дальнейшим развитием науки и технологий, считал Хокинг. В числе возможных рисков он называл ядерную войну, глобальное потепление и распространение генетически модифицированных вирусов. Ученый также предупреждал об опасности искусственного интеллекта, который может перехитрить человечество.

Как наноробот отправится в космос при помощи лазерных лучей

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Бизнес
Новости

Reuters узнало о планах Трампа обложить пошлинами импорт китайских товаров на $60 млрд

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп готов ввести пошлины на импорт продукции из Китая, объем которого оценивается в $60 млрд в год. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух собеседников, обсуждавших этот вопрос с представителями Белого дома. Пока речь идет о продукции телекоммуникационного и технологического секторов. Таким образом Вашингтон готов отреагировать на политику КНР, вынуждающую американские компании делиться своими технологиями в обмен на право работать на китайском рынке.

Автором этой инициативы в окружении Трампа собеседник агентства из числа отраслевых лоббистов называет руководителя Национального совета по торговле США, признанного протекциониста Питера Наварро. Белый дом ранее отзывался о нем как об одном из наиболее предпочтительных кандидатов на пост экономического советника Трампа. Вместо с Наварро в числе инициаторов пошлин против китайского импорта называют торгового представителя США Роберта Лайтхайзера.

Белый дом не исключает расширения спектра китайских импортных товаров, которые могут попасть под санкции. Как ранее сообщало издание Politico, изначально офис Лайтхайзера предлагал ограничиться пошлинами на импорт товаров примерно на $30 млрд, но Трамп настоял на более серьезных мерах, после чего спектр товаров был расширен.

Политика
Новости

Памфилова пригласила на встречу «севшего в большую лужу» Навального

Ведомости
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Председатель Центризбиркома Элла Памфилова готова встретиться с оппозиционером Алексеем Навальным, не допущенным до участия в президентских выборах. Об этом она заявила в интервью радиостанции «Эхо Москвы». Памфилова посетовала, что ее пресс-секретарь не мог дозвониться до представителей Навального «полтора месяца» и «только сегодня» ему удалось поговорить с юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. «Пусть приходят. Все подробно наши специалисты им объяснят. Ждем-с!» - пригласила Памфилова.

«Он [Навальный], очевидно, сел в большую лужу» - так прокомментировала Памфилова предостережения политика о риске многократного голосования на президентских выборах. Ранее оппозиционер рассказал об эксперименте своего штаба, в ходе которого его сотрудник за 30 минут получил три талона о внесении в списки избирателей по месту голосования. «18 марта ждем грандиозных «каруселей», фальсифицирующих явку», - резюмировал Навальный.

Памфилова отвергла возможность многократного голосования, пояснив, что система ГАС «Выборы» будет учитывать только первое заявление. «Недавно встречалась с нашими наблюдателями, все посмеялись над ним [Навальным]. Это полная глупость», - отреагировала на слова Навального руководитель ЦИК.

Ранее ЦИК отказался аккредитовать представителей СМИ «Левиафан» и «Молния» в качестве наблюдателей на выборах. «Левиафан» планировал отправить на избирательные участки 4500 сторонников Навального, «Молния» – 850 человек из организации «Голос».

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Политика
Новости

Путин посетит Крым и Севастополь

Ведомости
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За четыре дня до выборов президент России Владимир Путин посетит Краснодарский край, Крым и Севастополь. В программе визита, в частности, значится осмотр нового терминала аэропорта Симферополь и посещение строительства Крымского моста, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Это будет последняя региональная предвыборная поездка, в ходе которой Путин примет участие в многотысячном митинге в Севастополе, сообщал ранее «Дождь». В начале марта аналогичная массовая акция прошла в Лужниках. Там, по данным МВД, собралось 130 000 человек. Севастопольский митинг состоится в преддверии годовщины официального принятия Крыма и Севастополя в состав России, которая отмечается 18 марта.

Как ранее писал «Коммерсантъ», в Кремле прорабатывался сценарий прибытия Путина в Крым и голосования на местном избирательном участке непосредственно 18 марта. Собеседники «Дождя» пояснили, что от этого сценария решено было отказаться. Скорее всего, в день выборов Путин будет голосовать в Москве по месту прописки – на избирательном участке, расположенном в здании РАН на Ленинском проспекте.

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Технологии
Новости

Пользователи Telegram подали в суд на ФСБ

ТАСС / Ведомости
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Пользователи мессенджера Telegram подали в Мещанский суд Москвы коллективный иск с просьбой признать незаконными действия ФСБ. 35 истцов выступают против требования спецслужбы предоставить ей ключи для «расшифровки сообщений всех пользователей», передает ТАСС слова адвоката и юриста общественной организации «Роскомсвобода» Саркиса Дарбиняна. Пользователи просят суд обязать ФСБ отозвать свое требование к Telegram Messenger Limited Liability Partnership.

«Административные истцы являются пользователями Telegram, активно используют сервис как для переписки с родственниками и друзьями, так и в своей профессиональной деятельности», - рассказал Дарбинян. В требовании ФСБ они видят угрозу безопасности коммуникаций, поскольку доступ к конфиденциальной информации всех пользователей сервиса может получить неограниченный круг лиц.

20 марта Верховный суд рассмотрит иск Telegram Messenger LLP о признании недействующим приказа ФСБ от 19 июля 2016 г. № 432, регламентирующего предоставление сотрудникам службы информации для декодирования сообщений пользователей. В октябре 2017 г. мировой суд признал компанию виновной в отказе предоставить ФСБ ключи для декодирования переписки фигурантов дела о теракте в метро Санкт-Петербурга и оштрафовал ее на 800 000 руб. Районный суд позже признал это решение законным.

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