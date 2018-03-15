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Британский центр защиты от химоружия получит $67 млн после инцидента со Скрипалем

Власти Великобритании выделят 48 млн фунтов стерлингов ($67 млн) новому центру защиты от химического оружия, созданному на базе военной лаборатории, которая определяла состав вещества, примененного против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом пишет британская газета The Telegraph, в распоряжении которой оказались выдержки из речи британского министра обороны Гэвина Уильямсона, с которой он выступит в четверг в Бристоле.

По данным издания, в ходе выступления министр отметит, что химическая угроза исходит не только от России, но и от других стран, поэтому власти решили вложить средства в развитие нового центра защиты от химоружия.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были найдены без сознания на скамейке рядом с торговым центром в британском городе Солсбери. Они находятся в больнице в тяжелом состоянии. Британские эксперты установили, что Скрипаль и его дочь были отравлены разработанным в СССР нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду, 14 марта, обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипаля и объявила о введении санкций в отношении Москвы.

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