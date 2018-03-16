Путин успокоил напуганных угрозой арестов медиков
Хирург Леонид Рошаль рассказал президенту Владимиру Путину о деле гематолога Елены Мисюриной, приговоренной к двум годам заключения после смерти пациента. Инициатором этого дела Рошаль счел одну из юридических контор, которые специализируются на исках к врачам в интересах пациентов: наибольший интерес для юристов представляло требование о взыскании с врача 17 млн руб., а не реальный срок заключения, отметил Рошаль. Требовательность граждан к медикам растет и специальных юристов все больше, рассказал доктор. Он высказал опасение, что в результате «их [врачей] всех пересажают».
«Всех не пересажают, бояться нечего», — успокоил Путин Рошаля. Повышение требовательности пациентов президент считает логичным. «Это всегда так: когда нет ничего, то и все хорошо. А как только начинается движение, люди сразу смотрят не на то, что было вчера, а на то, что можно получить завтра», — сказал президент.
В то же время Путин пообещал «бороться и обращать внимание» на специальные «юридические фирмёшки», которые пытаются зарабатывать на системе здравоохранения. Такие фирмы сопровождают «любую отрасль с ритмичным государственным финансированием», отметил президент.