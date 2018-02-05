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Суд отменил арест врача Мисюриной

Мосгорсуд отменил арест врача-гематолога Елены Мисюриной до вступления приговора в силу. Она была осуждена на два года колонии за смерть пациента. «Освободить Мисюрину из-под стражи в зале суда. Ходатайства прокуратуры и защиты удовлетворить», - огласил решение судья Олег Гривко. Мисюрину освободили в зале суда под подписку о невыезде.

В СИЗО Мисюрину заключили после вынесения приговора судом первой инстанции. Таким образом, решения апелляционной инстанции по ее делу Мисюрина теперь будет ждать дома. Дата апелляционного разбирательства пока не назначена.

На минувшей неделе Следственный комитет России (СКР) усомнился в компетентности прокурора, утвердившего обвинительное заключение по делу Мисюриной. В СКР пояснили, что прокурор вынес решение после ознакомления с материалами дела. «И тогда ничто не вызвало сомнений прокурора, и он не нашел оснований для направления дела на дополнительное расследование», – говорится в заявлении СКР. Приговор вызвал широкий общественный резонанс, и только тогда прокуратура подала апелляцию, попросив отменить судебное решение «по причине нарушений, допущенных в ходе следствия». «Эта позиция прокуратуры ставит под сомнение прежде всего компетентность своих же сотрудников», – заявили в СКР.

24 января 2018 г. Черемушкинский суд Москвы приговорил гематолога Елену Мисюрину к двум годам лишения свободы. Суд решил, что при проведении анализа – забора костного мозга для дальнейшего исследования – врач совершила ошибку, повлекшую за собой гибель пациента. Врачебное сообщество выступило в поддержку коллеги – за два дня было собрано более 25 000 подписей, главные врачи московских больниц, медицинских научных учреждений написали открытые письма в поддержку Мисюриной.